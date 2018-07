Atropellan a hijo de productor de Televisa y las imágenes conmocionan en redes

REDACCIÓN 22/07/2018 02:07 p.m.

Hace unos días Michel López, hijo del productor de Televisa, Reynaldo López, sufrió un fuerte accidente al salir de un restaurante de la Ciudad de México.

Durante una noche de fiesta, Michel López, fue atropellado, pero lamentablemente las autoridades no pudieron dar con el responsable porque se dio a la fuga.

De acuerdo con Publimetro, el joven, quien también es actor, salía de un restaurante en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, cuando fue atropellado por un hombre.

Testigos señalaron que el conductor bajo para revisar en qué condiciones estaba el actor, pero huyó rápidamente.

ASÍ FUE EL ASALTO DE ANDREA TORRE Y PEDRO ORTIZ DE PINEDO EN CDMX

"Gracias a Dios estoy recuperándome, los doctores me ayudaron mucho, mis papás también. Fue un atropello en la madrugada, iba saliendo de un restaurante, iba con dos amigos y uno se había adelantado y el otro se había quedado platicando con alguien, entonces ninguno de los dos vio el momento exacto y yo perdí el conocimiento y desperté en el hospital", explicó el joven a la publicación.

El accidente le provocó una fractura en el brazo y rasguños en la cara. "Traigo unos clavos que me están pegando el húmero y tarda como dos meses, es como una férula interna, me arreglaron el tabique, el cartílago y en dos semanas me quitan la férula".

auc

LEA TAMBIEN "Nunca valoré tanto mi carrera como ahora", confesó Shakira al pensar que jamás volvería a cantar Shakira sufrió una grave lesión en las cuerdas vocales, ocho meses después está de vuelta en los escenarios

LEA TAMBIEN Televisa y Tv Azteca pelean por transmitir "Luis Miguel, La Serie" Terminó la primera temporada de "Luis Miguel, La Serie" y las televisoras ya se disputan los derechos de transmisión de la producción de Netflix y Telemundo