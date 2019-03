Productor asegura que Michael Jackson aprovechó su aparición en "Los Simpson" para atraer a niños

REDACCIÓN 14/03/2019 08:34 p.m.

La polémica sobre un Michael Jackson pedófilo crece a raíz del documental "Leaving Neverland", ahora surgen cientos de teorías sobre como es que el rey del pop cometía los presuntos abusos infantiles y el productor de "Los Simpson" asegura que el episodio de Jackson en la serie animada fue una de sus tácticas para atraer niños.

De acuerdo con Tribuna, En una de las declaraciones más controversiales que ha realizado alguien tras la reciente ola de acusaciones contra Michael Jackson por presuntamente haber cometido abuso sexual infantil, el showrunner de Los Simpson, Al Jean, confesó cuál fue la estremecedora razón por la que cree que el ´Rey del Pop´ aceptó aparecer en la serie animada.

YALITZA APARICIO DEJA EN RIDÍCULO A PAOLA ROJAS NE PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO

Como se ha de recordar, hace unos días trascendió que Stark Raving Dad, el famoso episodio en el que el artista prestó su voz a un personaje que aseguraba ser el mismísimo Michael Jackson, fue sacado del aire y del servicio bajo demanda de FXX, esto después de la indignación que han generado los testimonios del documental Leaving Neverland.

En dicho filme Wade Robson y James Safechuck relatan los abusos de los que aseguran fueron víctimas por parte de Michael en su rancho Neverland.

Ahora, Al Jean ha roto el silencio sobre el tema de la eliminación del capítulo y ha expuesto que, al ser Los Simpson una serie dirigida una audiencia joven, Michael Jackson pudo haber utilizado su participación para atraer niños.

Yo creo que fue parte de lo que él usó para atraer niños. Realmente no lo sé, y debería ser muy cuidadoso porque esto no es algo que yo sepa personalmente, pero hasta donde yo pienso, eso es lo que creo. Y eso me hace sentir muy triste, reporta Indiewire que expuso Jean a The Daily Beast.

Al Jean comentó que él estuvo de acuerdo con remover el episodio de Los Simpson en el que aparece la voz de Michael Jackson, y después ahondó en lo impactante que le había parecido "Leaving Neverland".

"AYUWOKI" EL TERRORÍFICO MEME DE MICHAEL JACKSON QUE INVADE LAS REDES SOCIALES



Lo que me entristece es que si tú ves el documental, lo cual yo hice, y muchos de nosotros hizo, y ves el episodio, honestamente, parece que el capítulo fue utilizado por Michael Jackson para algo además de lo que nosotros pretendíamos. No era tan solo una comedia para él, era algo que era usado como una herramienta. Y pienso eso fuertemente. Eso, para mí, es mi creencia, y es la razón por la que pienso que removerlo es apropiado", relató el showrunner.

El capítulo de Los Simpson sacado del aire no es la única repercusión que han pesado sobre la imagen del fallecido ´Rey del Pop´, pues su música ha sido retirada de la programación de estaciones de radio de Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido.

an

LEA TAMBIEN Pedimos respeto al presidente López Obrador: Ruiz Massieu La presidenta nacional del PRI exige respeto para que nadie se entrometa en el proceso de renovación de la dirigencia tricolor

LEA TAMBIEN Van 138 migrantes detenidos en 24 horas en Tamaulipas En las últimas 24 horas suman 138 los migrantes asegurados en territorio tamaulipeco, ello tras la desaparición de 22 pasajeros de la línea Transpaís