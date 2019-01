"Simuló casarse con un niño": Genera conmoción el perturbador documental de Michael Jackson

El documental "Leaving Neverland" ha dejado a la audiencia con sentimientos encontrados por los testimonios más crudos y horrorosos de quienes aseguran haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Michael Jackson, luego de su exhibición en el Festival de Cine Sundance.

De acuerdo a Tribuna, en el documental dirigido por Dan Reed, los hombres Wade Robson y James Safechuck aseguran que sufrieron abusados sexualmente por el Michael Jackson y describen las atrocidades que el cantante habría cometido en su rancho Neverland.

"Entre las muchas, muchas revelaciones perturbadoras de Leaving Neverland: Michael Jackson dio a uno de los jovencitos víctimas joyería a cambio de actos sexuales, e incluso escenificó una boda actuada con votos y un anillo de diamantes", expuso sobre lo que muestra el documental Patrick Ryan de USA Today, según The Sun, además de relatar que Jackson habría incitado a los niños a odiar a sus padres y a las mujeres, indicaron los asistentes de la exhibición.

Asimismo en documentos de un tribunal, Michael Jackson presuntamente habría simulado casarse con James Safechuck en la mansión de Nerveland, y una demanda en nombre de la supuesta víctima indica que el artista habría pagado al padre del menor 1 millón de dólares después de la unión secreta.

Por su parte, Wade Robson presentó una demanda contra el patrimonio de Michael Jackson en 2016 por 1.620 millones de dólares por los horribles daños sufridos al haber sido víctima del cantante.

En el material muestran como presuntamente Michael Jackson habría perdido interés en Robson cuando este cumplió 14 años de edad, pero supuestamente llegó a decirle: "nosotros no podemos decirle a nadie lo que estamos haciendo. Las personas son ignorantes y nunca entenderían que nos amamos el uno al otro y así es como lo mostramos".

Según se reporta, después de la proyección de Leaving Neverland la audiencia ovacionó a Robson y Safechuck, quienes procedieron a contar con más detalles los abusos de los que dicen haber sido víctimas.

Por su parte, el documental ha generado un debate en redes sociales, pues mientras algunos señalan de repulsivo el acusado actuar de Michael Jackson, otros han salido en defensa de la inocencia del cantante.

"Leaving Neverland es una película de horror. Una íntima, obviamente creíble, algunas veces sexualmente explícita historia de dos chicos que se convirtieron en los ´amigos´ especiales de Michael Jackson... mientras sus distraídos padres lo aceptaban. Jackson era un demonio, un ´suave´ depredador, un monstruo", expuso Jeff Wells, de Hollywood Elsewhere.

Cabe señalar que como Wade Robson y James Safechuck en un principio habían apoyado a Michael Jackson y habían dicho que nunca había abusado sexualmente de ellos, los seguidores de la estrella pidieron que se retirara de exhibición el documental.

Por su parte, la entidad que administra el legado del músico respondió que "la película toma como ciertas denuncias no corroboradas. Todo lo que se narra allí supuestamente sucedió hace 20 años y el documental lo trata como un hecho".

Leaving Neverland has left people appalled and wondering how Michael Jackson got acquitted. And we´ve only seen part one so far #Sundance2019