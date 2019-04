Mia Khalifa se nos casa y este es el atrevido vestido que podría lucir en su boda

REDACCIÓN 05/04/2019 05:13 p.m.

Mia Khalifa presumió su comprometió con el chef Robert Sandberg, ahora la ex actriz porno está preparando todo para una boda de ensueño y en redes sociales presume su búsqueda por el vestido de novia perfecto y tal parece que no dejará su atrevida sensualidad a un lado.

De acuerdo con Grupo Fórmula, una de sus primeras opciones es un diseño de Liz Martínez, una diseñadora israelí, que ha convertido su marca en una de las más prestigiosas a nivel mundial en enlaces matrimoniales.

Los vestidos de novia de la famosa diseñadora oscilan entre 5 mil 300 a 7 mil libras (de 131 mil pesos mexicanos a 174 mil pesos).

Pero el dinero no será problema para la enamorada pareja, si el anillo está valuado en más de un millón de pesos, un vestido de novia no será nada para Mia Khalifa y Robert Sandberg.

¡Enhorabuena para la enamorada pareja!

