Mia Khalifa da los buenos días a sus seguidores con una foto al natural

REDACCIÓN 08/05/2018 05:29 p.m.

La ex actriz porno Mia Khalifa, se ha consolidado como una influencer de las redes sociales, pues en cada una de sus cuentas no tarda en captar la atención de sus seguidores, como en esta ocasión que publicó una foto al natural con la que dio los buenos días.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en su cuenta de Instagram, Khalifa comparte con sus fans los nuevos proyectos de los que forma parte, su día a día y además los consiente con sensuales imágenes. En esta foto, la ex estrella porno posó semidesnuda y además, dio los buenos días en español.

La publicación alcanzó más de 934 mil likes y más de 12 mil comentarios que halagan su belleza sin una gota de maquillaje.

Hace unos meses dejó de ser conductora deportiva para convertirse en una exclusiva modelo en la revista de Playboy.

I´m in Playboy!!!!! Go buy an issue, you guys!!!!! ???????? THIS IS SO COOL! pic.twitter.com/MRy86tq5S3