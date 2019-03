Mia Khalifa se lanza contra Babo de "Cartel de Santa": ¿acaso tienes 17 años?

REDACCIÓN 26/03/2019 04:18 p.m.

Mucho tatuaje, barba y mirada intimidante no fueron suficientes para impresionar a Mia Khalifa, la ex actriz porno reaccionó a videos de Cartel de Santa en donde Babo es el protagonista. A pesar de que admitió que le gusta la música del grupo, criticó la producción de sus videos musicales.

De acuerdo con Publimetro, Mia Khalifa acudió al programa de Pepe Garza, en Los Ángeles y comentó que es fan de la música mexicana, no obstante, se burló de la elección de bebidas alcohólicas de Babo, vocalista de la agrupación.

Al reproducir el video Si te vienen a contar de Cartel de Santa, la joven no pudo evitar criticar la producción, pero sobre todo al cantante, quien aparece tomando Four Loko.

Four Loko, ¿acaso tiene 17 años?, ¿quién toma Four Loco después de los 17?, dijo Khalifa con tono irónico.

Al concluir, Mia Khalifa se ofreció a darle al músico unas asesorías, pues el video no le gustó. "Me gusta la música, pero realmente necesita ayuda con la producción de sus videos, ven conmigo, pero no será barato", bromeó.

Durante la emisión, Khalifa sonrió al escuchar Adiós amor de Christian Nodal, bailó con La Chona de Los Tucanes de Tijuana. Reveló que un tiempo trabajó en un restaurante de comida mexicana.

