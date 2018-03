¡Mia Khalifa ya es una sexy "conejita"!, así posó para Playboy

REDACCIÓN 21/03/2018 09:08 p.m.

Mia Khalifa, la ex actriz de cine para adultos, posó para la revista Playboy y les dio una "probadita" a sus seguidores de cómo luce siendo una sexy "conejita".

De acuerdo con Excélsior, la semana pasada la ex estrella porno publicó en su cuenta de Twitter una imagen de su sesión fotográfica para la revista del conejito.

I´m in Playboy!!!!! Go buy an issue, you guys!!!!! ???????? THIS IS SO COOL! pic.twitter.com/MRy86tq5S3