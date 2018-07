Empresario acusa de plagio a Silvia Pinal y "Mujer, casos de la vida real"

REDACCIÓN 26/07/2018 09:32 p.m.

Este jueves, el programa "De primera mano" dio a conocer que el empresario Emmanuel Melamed interpondrá una denuncia por presunto plagio en contra de la actriz Silvia Pinal y al programa "Mujer, Casos de la vida real", el cual conducía y producía.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Melamed exige el pago de 500 millones de dólares por el plagio de una historia que él vivió en 2001 y fue representada, sin su autorización, en la emisión de Televisa en 2007.

En entrevista para las cámaras de Grupo Imagen, el empresario relató la historia que le fue plagiada:

Estamos jugando dominó aquí en mi casa y resulta que mostramos un anillo de dos quilates. Voy a guardar el anillo de regreso y ya no estaba, explicó.

Acusan a Silvia Pinal por haber plagiado una historia en ´Mujer, casos de la vida real´ #DePrimeraMano??: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/mPs77Bvr8a — De Primera Mano (@deprimeramano) 26 de julio de 2018

Emmanuel registró esta historia ante el derecho de autor, antes de que fuera escenificada y la realidad fue la siguiente: Antes de la partida de dominó en casa del empresario, éste les mostró un anillo con un diamante de 20 mil dólares que recién había comprado. Orgulloso lo presumió y todos los invitados lo tuvieron en sus manos para apreciarlo.

Terminada la partida y antes de que se fueran mis amigos, chequé que estuviese el anillo en su lugar, pero ya había desaparecido. Cuestioné a todos y nadie me daba informes. Sospeché que uno de ellos lo había tomado. Los registré sin éxito y finalmente los obligué a ir al hospital Ángeles, cercano a mi casa y a que tomaran un purgante, supervisé que fueran al baño y descubrí que Manolo se había tragado el anillo, comentó el empresario.

"No hice nada en su contra pero la historia me pareció tan increíble que la registré, y Televisa la plagió, por eso lucho ahora, por ganar el caso y estoy a punto de hacerlo".

"Nunca me pidieron permiso y me pusieron como lo peor. Después de tanto tiempo Televisa quiere cerrar la denuncia penal muy de prisa, algo pasa dentro de la televisora que ya quieren dejar cerradas sus demandas y denuncias penales; todo, antes de que empiece el nuevo sexenio. Me imagino que es parte de un trato que tienen ellos".

Melamed continuó explicando: "Televisa se amparó en contra del Ministerio Público, de la PGR, para que me notifiquen personalmente el no ejercicio de la acción penal (que no procede la denuncia). Entonces tengo que meter una queja ante la PGR porque no han citado a los presuntos responsables. ¿Cómo pueden dictaminar una averiguación previa si ni siquiera han declarado los presuntos responsables?", pregunta.

Don Emmanuel compartió que seguirá peleando: "A la fecha quedó abierta la averiguación previa ante la PGR porque no llamaron a los presuntos responsables de este asunto", finalizó.

