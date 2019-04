Mhoni Vidente relató la dura transición para dejar de ser Rafael y convertirse en mujer

REDACCIÓN 24/04/2019 12:21 p.m.

Una de las astrólogas más importante de México sin duda es Mhoni Vidente, quien ha sorprendido con sus acertadas predicciones y se ha ganado la confianza y el cariño del público.

De acuerdo a Publimetro, Mhoni Vidente recientemente abrió su corazón en el programa "Hoy" y confesó cómo fue su transición para convertirse en mujer.

En la sección "A corazón abierto" del matutino, Mhoni Vidente explicó que nació el 21 de marzo de 1977 en Cuba.

"Mhoni Vidente nace siendo hombre pero desde chiquita con tendencia a ser mujer. Mi mamá era cubana y mi papá mexicano de Monterrey, por eso tengo familia en Monterrey y una casa en Monterrey. Por eso soy muy fuerte porque la gente del norte es fuerte", mencionó Mhoni.

También confesó que su verdadero nombre era Rafael pero todo el mundo le decía "money" como dinero en inglés. "La primera vez que me operé yo tenía 15 años (...) Mi abuelita le pidió a la maestra que me dijeran Mhoni pero no podía porque en Cuba todavía era muy cerrado", destacó.

