Chantajean a Mhoni Vidente y ella se les adelanta publica fotos y video desnuda

La famosa vidente del programa "Hoy", Mhoni siempre está en boca de todos por sus populares predicciones, y se encuentra en una de las mejores etapas de su vida.

Recordemos que hace unos meses la ex pareja de Mhoni Vidente canceló su boda y aunque ella aseguró que lo había superado, pero al parecer su ex novio nuevamente vuelve para atormentarla.

Siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho, reveló.

De acuerdo a La Verdad, resulta que el ex novio de la famosa vidente la amenazó y trató de chantajearla con sacar a la luz una serie de fotografías y videos de ella en posiciones muy provocativas, aunque no se sabe la razón, se presume que su ex novio planeaba filtrar "Su pack" como venganza por terminar su relación.

Nuestra querida @mhonividente nos comparte información, en exclusiva sobre el actual chantaje que vive por vídeo e imágenes íntimas ??. Más información en @LaOpinionLA pic.twitter.com/MBjGlW9S0X — Clary Castro (@Castroclary) 9 de noviembre de 2018

Pero aparentemente "Predijo" el chantaje y se le adelantó a su ex, por lo que ella misma compartió su "Pack" con lo que le robó la oportunidad a su ex de boicotearla.

Yo me siento triste por el hecho. Pero siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió y es una forma de vengarse de mí y sacar las fotos. Y no, no pienso hacer nada, sólo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar.

De la misma manera la famosa vidente también compartió unas fotos sin censura, míralas bajo tu propio riesgo:

