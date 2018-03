NAUCALPAN

Incumplen con ordenamiento vial en Mexipuerto

La Silla Rota observó paradas en sitios no adecuados, así como bases de autobuses y microbuses fuera de los andenes del Mexipuerto

NORMA GARCÍA 14/03/2018 04:30 p.m.

NAUCALPAN.- Apenas el fin de semana el gobierno estatal anunció que la Secretaría de Movilidad firmó un convenio con transportistas para mejorar la vialidad y movilidad en la zona del Mexipuerto Cuatro Caminos, pero a tres días del anuncio el acuerdo está incumplido.

El convenio hecho público consiste en, por parte de los transportistas: no permitir ascenso y descenso de pasaje en lugares prohibidos en las inmediaciones de la zona, no hacer base en vialidades exteriores del Centro de Transferencia Modal, y no estacionarse en lugares prohibidos, principalmente.

Pero en un recorrido hecho este miércoles, La Silla Rota observó paradas en sitios no adecuados, de acuerdo a la petición de los usuarios, bases de autobuses y microbuses fuera de los andenes del Mexipuerto, y estacionamiento de vehículos del servicio público en lugares prohibidos.

Se observó que vehículos de las rutas 8, 10 y 12 se estacionaron en lugares prohibidos, mientras que las combis de la ruta 31 subieron pasaje sin considerar el lugar más adecuado o seguir. Además, camiones proveedores de pequeños comercios en esa zona se estacionaron en doble fila para descargar sus productos.

Todo ello entorpeció la circulación vial este miércoles.

En diversos operativos del 26 de febrero al 9 de marzo, la autoridad estatal revisó unas 2 mil 500 unidades de transporte público, de las cuales 342 fueron sancionadas y remitidas al corralón. Se levantaron 217 infracciones, y seis personas fueron remitidas al Ministerio Público por falsificar documentos oficiales, además se revisaron a 3 mil 700 usuarios.

La autoridad informó que se realizaron 944 exámenes de alcoholemia a los choferes, de los que 10 dieron positivo, mientras que de 940 exámenes toxicológicos aplicados, 15 dieron positivo respecto al consumo de algún tipo de droga.

"Estuvieron aquí unos días, de repente sí se controló todo pero poco a poco van volviendo a lo mismo, a las mismas prácticas porque a ellos (choferes) lo que les conviene es cargar pasaje fuera del paradero", comentó Santiago López, comerciante de la zona.

La Secretaría de Movilidad informó que representantes de 52 empresas de transporte público que manejan más de 8 mil unidades que usan el Mexipuerto firmaron el reordenamiento.

Esa dependencia estatal se comprometió a colocar unidades móviles de expedición de licencias en el paradero de Cuatro Caminos, e instalar módulos para aplicar de forma aleatoria exámenes toxicológicos.

Además se acordó continuar con las inspecciones.

