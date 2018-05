ELECCIONES 2018

Prevé AMLO decreto presidencial contra Reforma Educativa

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dice que es favorito hasta en Las Vegas y dijo que el formato del próximo debate no le quita el sueño

ALBERTO OAXACA 15/05/2018 01:52 p.m.

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Alberto Oaxaca)

RÍO VERDE, San Luis Potosí (La Silla Rota).- En el marco del Día del Maestro, el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, adelantó que de ganar la elección del próximo 1 de julio no sólo usaría la iniciativa preferente sino también la facultad del decreto presidencial para dejar sin efectos la Reforma Educativa.

"Primero voy a hacer uso de mis facultades como titular de Poder Ejecutivo para que no se aplique ninguna acción en contra del magisterio y segundo al mismo tiempo voy a enviar una iniciativa de reforma a todas las leyes y a los artículos de la constitución que afecten al magisterio –¿por decreto sería lo primero? Le cuestionaron reporteros– las dos cosas al mismo tiempo, primero son las facultades que yo tenga para que no se apliquen ninguna acción en contra del magisterio", respondió.

El sábado pasado, López Obrador aseguró ante maestros de Guelatao, Oaxaca, que usaría sus facultades para enviar al Congreso iniciativas que dejen sin efecto las leyes y artículos de la Reforma Educativa que han significado "hostigamiento" laboral para los maestros.

Tras un mitin en Río Verde, San Luis Potosí, el tabasqueño presumió estar arriba en las encuestas, pero también en las apuestas sobre quién ganará la elección que se hace en Las Vegas, aunque omitió decir la fuente de dicha información.

"No les voy a hablar mucho sobre la elección porque es altamente probable que ganemos la Presidencia de la República. ¿Saben? No sólo son las encuestas ayer se dio a conocer una encuesta estamos 20 puntos arriba, de ventaja, hasta las apuestas en Las Vegas estamos 85 por ciento de que vamos a ganar", aseguró ante el aplauso de alrededor de cinco mil simpatizantes.

El abanderado de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social también opinó sobre el asesinato de esta mañana del periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta.

"Es muy lamentable lo que está sucediendo es urgente se dé un cambio porque hay una franca descomposición social, mucha inseguridad, mucha violencia", aseveró.

Finalmente, a cinco días del segundo debate entre aspirantes a la Presidencia de la República, que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, el presidenciable dijo que el formato aprobado por el Instituto Nacional Electoral y en el que se prevé que haya público, no le quita el sueño.

"No, no si yo aquí me estoy entrenando en Las Plazas –¿Le gustó el formato? Le preguntaron reporteros?– me da igual el formato eso no me quita el sueño", finalizó.





