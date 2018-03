OMITEN EL NOMBRE

México da beneplácito a nuevo embajador de EU

La Secretaría precisó que corresponde exclusivamente al Gobierno de Donald Trump dar a conocer a la opinión pública el nombramiento

REDACCIÓN 01/03/2018 03:29 p.m.

Roberta Jacobson, embajadora estadunidense en México (foto tomada de Excelsior)

La Secretaría de Relaciones Exteriores notificó al Departamento de Estado de EU que otorgará el beneplácito al nombramiento del nuevo embajador estadunidense en México que designe para ocupar el cargo que dejará a partir de mayo Roberta Jacobson, sin embargo, la dependencia omitió el nombre del sucesor.

LEA TAMBIÉN: Jacobson confirma su salida de la Embajada de EU en México

"Dicho beneplácito fue oficialmente solicitado el martes 20 de febrero y el pasado lunes 26 de febrero la SRE notificó al Departamento de Estado de Estados Unidos que el beneplácito será otorgado", indicó la dependencia.

La Secretaría precisó que corresponde exclusivamente al Gobierno de Donald Trump dar a conocer a la opinión pública el nombramiento de quién encabezará su representación diplomática en México.

No obstante, el diario Reforma adelantó este jueves que el empresario texano, Ed Whitacre, ex presidente de la telefónica AT&T y ex socio de Carlos Slim, sería el nuevo Embajador de EU en México.

A través de un comunicado, la SRE dio a conocer que "el pasado sábado 17 de febrero, durante una conversación telefónica, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, informó al Canciller Luis Videgaray que la Embajadora de la Unión Americana en nuestro país, Roberta Jacobson, había presentado su renuncia al cargo".

Finalmente, la dependencia agradeció su destacada labor en la construcción de una relación franca y abierta entre los gobiernos y pueblos de México y Estados Unidos.

"La Cancillería le desea el mayor de los éxitos en sus nuevos retos profesionales".

Con información de Reforma

