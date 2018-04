CARAVANA VIACRUCIS DEL MIGRANTE

Autoridades abren opciones a migrantes para residir en México

Estos fueron los logros de los centroamericanos con las autoridades en su estancia por la capital del país

SHARENII GUZMÁN 12/04/2018 03:24 a.m.

Caravana de Migrantes: sin sueño americano, pero con opción a residir en México. (Fotos: Sharenii Guzmán)

La Caravana Viacrucis del Migrante se disolverá el viernes en la Ciudad de México, pero las autoridades mexicanas se comprometieron a darles documentos que les faciliten trabajar con legalidad y libertad en el país. Además darles un permiso de estancia por hasta tres años y después pedir la residencia.

Caravana de Migrantes marcha con embajador de Honduras

Irineo Mujica Arzate, director de la organización Pueblo sin Fronteras y líder de la Caravana de los Migrantes, explicó en entrevista con La Silla Rota que uno de estos permisos que las autoridades se comprometieron a otorgar, es una especie de CURP para que ellos tramiten sus documentos migratorios, y luego puedan trabajar libremente en el país al igual que un mexicano.

Sin embargo, algunos continuarán hacia la ciudad de Tijuana para establecerse y otros intentarán cruzar a Estados Unidos; unos pocos se quedarán en la capital del país.

Mujica detalló que para los migrantes que participan en la Caravana y que así lo soliciten, los funcionarios mexicanos acordaron otorgarles un oficio de salida.

Se trata de un documento que podrán entregar en cualquier estación migratoria a cambio de un permiso para poder permanecer en el México por uno, dos o hasta tres años consecutivo. Después podrán solicitar la residencia.

Desde el 6 de abril que han estado en la Ciudad de México, los líderes de la Caravana se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Senado para tratar temas relacionados con los migrantes centroamericanos y refugiados.

Para Mujica Arzate los encuentros con autoridades mexicanas fueron exitosos, ya que llegaron a varios acuerdos, tras darles voz y empoderamiento a los migrantes "para que sean ellos mismos quienes busquen sus soluciones más allá de la política. Que sea el corazón el que sane los problemas de raíz".

Además, las autoridades se comprometieron a capacitar al personal del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de las estaciones de Chiapas, Veracruz y Tabasco para que se otorgue un mejor servicio a los migrantes centroamericanos.

También acordaron implementar un sistema electrónico para que la Comar pueda documentar todos los casos de petición de asilo, ya que "no tienen una base de datos de todas las solicitudes. Están muy desorganizados".

A su vez, las autoridades mexicanas aseguraron que desahogarán en poco tiempo el mayor número de casos de peticiones de asilo, los cuales están en estancados. Son más de 8 mil.

Ha incrementado el número de peticiones de asilo a un 3 mil por ciento. Queremos que la Comar responda a las necesidades de los migrantes. Buscaremos seguir visibilizando la situación de asilo y de los refugiados y migrantes", dijo.

Este es el quinto año que la Caravana Viacrucis del Migrante cruza el país para poder llegar a Estados Unidos. En esta ocasión participaron entre mil 500 a 2 mil personas, en su mayoría centroamericanos.

Pero en el camino se han dispersado, y hasta el momento en la Ciudad de México quedan entre 500 y 600, calculó Mujica.

Este miércoles, un grupo de hondureños acudió a la Embajada de Honduras en la ciudad -ubicada en la colonia Condesa- para pedir apoyo tanto para quedarse en México como para poder llegar a Tijuana y Estados Unidos. El contingente arribó al mediodía, y después de una hora salió el embajador Alden Rivera.

El embajador se comprometió a brindarles ayuda humanitaria, así como a los hondureños que no tienen documentos tramitarles un certificado de nacionalidad, que les funcionará como identificación.

Quiero quedarme a trabajar en México

Santos Alberto Lino tiene 40 años y cuatro hijos. A su familia la dejó en Honduras y su deseo es quedarse en México a trabajar. No quiere ir a Estados Unidos porque sabe que está muy complicado debido a las medidas del presidente Donald Trump, y no se quiere arriesgar a que lo deporten.

Su meta es llegar a Tijuana, ahí establecerse y conseguir un trabajo para enviar dinero a su familia. Comenta que si más adelante la situación en la frontera se calma y si se da la oportunidad iría a Estados Unidos.

Mi meta es legalizarme en México para no tener ninguna bronca con la ley ni con migración. Me quedaré uno o dos años. Después de eso puedo pedir un papel para quedarme permanente en el país. Ya con eso podré traer a mi familia".

Santos obtuvo un permiso en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas para estar en el país 30 días y lleva casi dos semanas, que es el tiempo que tiene la Caravana viajando en México.

Santos no vino solo, lo acompañan cuatro sobrinos; el quinto se quedó en Veracruz, donde intentará encontrar trabajo. "Hasta el momento no sabemos nada de él, no sabemos si la migración lo agarró o sigue en el país".

Dice que en Honduras se habla que hay bastante trabajo en Tijuana, tanto legal y no, por eso muchos centroamericanos quieren ir a esa ciudad fronteriza.

Santos es técnico automotriz industrial, y afirma que si se le presenta la oportunidad de laborar en ese oficio en Tijuana, está perfecto. Sin embargo, hasta que consiga un trabajo legal "de lo que sea" se quedará en la ciudad fronteriza.

