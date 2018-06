POBREZA EXTREMA

El 70% de los ninis proviene de la pobreza: BM

El Banco Mundial reveló los resultados de su estudio "Ninis en América Latina"

REDACCIÓN 12/06/2018 10:04 a.m.

La mala calidad de la educación es uno de los motivos de este problema (Imagen tomada de la web)

En México, 7 de cada 10 jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan provienen de un hogar en situación de pobreza extrema, de acuerdo con el estudio "Ninis en América Latina" elaborado por el Banco Mundial.

En el país hay 4.2 millones de jóvenes en esta condición, reveló el titular de la Unidad de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Rafael de Hoyos.

"La condición nini es una manifestación a través de la cual se perpetúa la desigualdad de ingreso", aseveró el especialista.

Además, en entrevista señaló que los jóvenes que abandonan sus estudios y no trabajan no lo hacen por gusto, sino porque desde muy pequeños no fueron estimulados adecuadamente y acudieron a escuelas donde la enseñanza es de mala calidad.

Año tras año, 575 mil 270 jóvenes abandonan la educación media superior, lo que indica que de cada 10 que inician la preparatoria o bachillerato, 4 salen en alguno de los tres años del nivel educativo.

"Son niños que nacieron en un hogar pobre, que van a escuelas pobres, que no tienen de otra más que abandonar la escuela porque no les alcanza con lo que saben. Agarran una chambita inestable que pierden, no regresan a la escuela, y entonces se quedan sin oportunidades educativas y laborales", dijo el economista.

"Eso no nada más impacta en el ingreso presente, sino al ingreso futuro, ya que la condición nini hoy está correlacionado con menos salario, inclusive 20 años en el futuro. Por eso tenemos una disparidad del ingreso importante que se perpetua a través de un sistema educativo que no puede romper con todo este ciclo vicioso".

(Con información de Reforma)

