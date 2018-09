¿México en bancarrota? La nueva polémica entre AMLO y Claudio X. González

REDACCIÓN 17/09/2018 03:07 p.m.

Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señalara que le dejan un país en bancarrota, el empresario Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, calificó el comentario de "dramático" y lo atribuyó a que busca matizar que no podrá cumplir con todas sus promesas de campaña.

Durante su participación en el Foro Económico Forbes: "Camino a la Transición", el empresario apuntó que "si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario tan dramático, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo, y que no se va a poder porque no hay suficientes recursos para cumplir, y que no se va a gastar más de lo que se tiene".

X. González agregó que el tabasqueño debe lograr un balance entre predicador y pragmático cuando manifiesta sus posturas, de modo que se pueda avanzar lo mejor posible y así el país pueda generar confianza para las inversiones.

"Yo creo que se pudiera haber utilizado otro adjetivo. Bancarrota significa que no tenemos una situación económica que sigue creciendo", lanzó el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

"Creo que lo que se está tratando de señalar es que hay situaciones muy difíciles sin duda; la seguridad, impunidad, la situación energética, pero yo no comparto el uso de ese adjetivo. Sí comparto el hecho de que se tiene que ser realista, que no se va a poder hacer todo, por falta de recursos, por falta de tiempo; nunca hay suficientes recursos y además seis años para muchas cosas es un periodo demasiado corto", agregó.

Añadió que se debe continuar con las reformas que están generando empleos y crecimiento para dar confianza a las inversiones.

Esto fue lo que dijo AMLO

Ayer, en su nueva gira por el país, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el país está en bancarrota debido al poco crecimiento económico y falta de empleos, aunque aseguró que pese a esto cumplirá sus compromisos hechos en campaña.

"El país lleva 30 años en bancarrota, desde que se está aplicando la política neoliberal (...) Está bien que yo sea prudente, moderado, que no quiera yo estarle echando la culpa a nadie porque ya nosotros vamos a asumir la responsabilidad; ¿díganme si ha habido crecimiento, si ha habido empleos, si ha habido paz, si ha habido tranquilidad, si ha habido bienestar?", dijo en un mitin desde Tepic, Nayarit.

Agregó: "no me estoy quejando, es que aún con eso va a salir adelante el país, porque el pueblo quiere un cambio verdadero, la gente votó por eso".

