México segundo país en gastar más en Rusia

REDACCIÓN 13/07/2018 04:55 p.m.

El mundial está en sus últimos días, y aunque la Selección Nacional Mexicana fue eliminada en octavos de final del torneo, a nivel fase de grupos, sus seguidores fueron los que más gastaron dinero después de los rusos.

Este es el costo de los boletos para la final de Rusia 2018

Visa, la empresa de tarjetas de crédito, publicó un vídeo en el que especifica por grupo a los aficionados que más gastaron por país. Los fanáticos aztecas se quedaron lejos de los anfitriones pero superaron por mucho al tercer lugar.

Which country´s fans do you think spent the most at @FIFAWorldCup stadiums in the group stage this year, according to Visa data? Watch to find out: pic.twitter.com/CWXpgGkVS5