Mexicanos conquistan oro histórico en Mundial

A un día de finalizar el Campeonato del Mundo Sub 20, los mexicanos Alegna González y Roberto Vilches sumaron dos preseas doradas.

Día histórico. En Tampere, Finlandia, Alegna González resultó vencedora en los 10 mil metros marcha con un tiempo de 44 minutos, 13 segundos, 88 milésimas de segundo. Con este resultado superó a su más cercana competidora, la turca Meryem Bekmez.

WATCH - Alegna Gonzalez of Mexico taking gold in the women's 10,000m race walk world U20 championships in Tampere#IAAFworlds pic.twitter.com/rBr2zO17N6