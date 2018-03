Mew de Pokémon Go llega a la CDMX, aquí la fecha y la dinámica para capturarlo

REDACCIÓN 28/03/2018 01:36 p.m.

Hace más de año y medio llegó a México la fiebre de Pokémon Go y con ellos sus seguidores salieron a las calles de la ciudad a cazar a sus personajes para ganar una jugosa recompensa.

En esta ocasión anunciaron que introducirán a una de las criaturas legendarias más escurridizas de toda la franquicia y, como era de esperar, será muy difícil de encontrar.

De acuerdo Adn Radio, en su último anuncio la empresa Niantic, indicó que el videojuego móvil incorporará un sistema de misiones para dar con el paradero de Mew, instándose a los entrenadores a utilizar sus dotes detectivescas para investigar y seguir sus huellas.

Trainers! Professor Willow is seeking Trainers to help him find out if a series of mysterious happenings are connected to the Mythical Pokémon Mew: https://t.co/bFBwAimMrU pic.twitter.com/5YXDrbtOAO