Zule salió a Querétaro con su novio y no volvió a Toluca; se bajó en la carretera, dijo él

Sosteniendo las únicas fotos que tiene de su hija, María del Pilar sollozó. El 15 de abril de este año, Zuleyma Zaret Contreras salió rumbo a Querétaro en compañía de su novio, pero se bajó del carro y no regresó a Toluca, al menos es lo que el joven comentó.

Sin embargo, la mujer aseguró que su hija no desaparecería en medio de la nada.

Desde ese día, no han dejado de esperarla en su hogar en San Mateo Otzacatipan, en la capital mexiquense, donde lloran su ausencia su madre, sus hermanas y su hijo.

"Me habló el viernes en la noche, me dijo que Zule se había bajado de su coche, le pregunté si se había peleado, pero me colgó. Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón.

"Yo no sabía si mi hija iba a salir ese día, ella siempre me avisa si sale, si no sale. Ese día yo tuve que salir a ver a mi abuelita porque está un poco delicada y le dijo ´vamos´ y me dijo ´no, no, tengo flojera de salir, ella nunca me comentó que iban a salir juntos, nunca me dijo nada´, ella ya vivía con él desde hace cuatro meses".

La casa que Zule, como le dicen quienes la quieren y buscan, compartía con su pareja, hoy está vacía, por lo que temen por su seguridad, es por ello que decidieron detonar una Alerta Odisea en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues él también ha desaparecido, aunque su familia no lo ha reportado a las autoridades.

"Ahorita ya me entró la desesperación, la angustia de saber dónde está, cómo está, ella siempre me avisa ´mamá no te preocupes, estoy en tal lado´; ´mamá, no te preocupes, voy a tal lado´ y ahora nada, absolutamente nada me dijo".

Con la Alerta Odisea que las autoridades detonaron para dar con el paradero de su hija en la mano, la madre de Zule sólo pide que le dejen saber si algún ciudadano la ha visto.

"Que se comunique conmigo, si está bien, yo quiero saber de ella, cómo está, cómo se encuentra, yo quiero saber si ella me escucha, que aquí la estoy esperando con los brazos abiertos", fue el mensaje de su madre.

"Hermana, lucha, donde estés, lucha por regresar", es el mensaje de Monserrat, su hermana, quien reconoce que del novio de su hermana poco saben porque apenas llevaban cuatro meses conociéndolo, el tiempo que ella tenía viviendo con él.

Relató que si bien a su hermana le gustaba salir, como a cualquier joven de su edad, era responsable y sonriente, siempre al pendiente de su familia, por lo que su ausencia simplemente duele más.

MÁS QUE UN NÚMERO

La Alerta Odisea de Zuleyma se activó en un periodo en que las desapariciones tuvieron un repunte. De enero al 15 de abril de este año, se reportaron como ausentes o no localizadas 63 mujeres mayores de 18 años, por lo que se activaron por cada una de ellas una Alerta Odisea, ya fueron localizadas 43, pero de Zule y 19 más aún no se sabe nada.

