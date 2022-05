Zule discutió con su novio y ya no volvió; encuentran su cuerpo sin vida

A casi un mes de su desaparición, Zuleyma Zaret Contreras Serrano fue encontrada sin vida en un terreno baldío de la comunidad de Ucareo, perteneciente el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Zule, como la conocían, salió de Toluca, Edomex, acompañada de su novio el 15 de abril de este año y, tras una supuesta pelea, se bajó del auto en el que viajaban en algún punto de la carretera a Querétaro y no volvieron a verla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de Zule fue encontrado por pobladores de Ucareo alrededor de las 02:00 de la mañana de este viernes en el predio ubicado en la esquina confinado por las calles Lázaro Cárdenas y Camino Real.

La joven vestía short azul y blusa rosa pero, debido al avanzado estado de descomposición en el que estaba, fue identificada más de 14 horas después del hallazgo.

Al momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, sin embargo, la familia de Zule aseguró que buscarán que el responsable pague por la muerte de la joven madre.

"Ahorita queremos hacerlo privado, queremos decirle adiós sólo la familia pero sí vamos a exigir justicia porque mi hermana no se merecía esto".

LA DESAPARICIÓN

"Me habló el viernes en la noche el novio, me dijo que Zule se había bajado de su coche, le pregunté si se habían peleado, pero me colgó. Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón. Yo no sabía si mi hija iba a salir ese día, ella siempre me avisa si sale, si no sale, ese día yo tuve que salir a ver a mi abuelita porque está un poco delicada y le dijo ´vamos´ y me dijo ´no, no, tengo flojera de salir, ella nunca me comentó que iban a salir juntos, nunca me dijo nada, ella ya vivía con él desde hace cuatro meses", comentó María del Pilar a La Silla Rota el 27 de abril.

La casa que Zule, cómo le dicen quienes la quieren y buscan, compartía con su pareja, hoy está vacía, incluso su novio también está desaparecido aunque su familia no lo ha reportado a las autoridades.

LAS DESAPARICIONES MEXIQUENSES

La Alerta Odisea de Zuleyma se activó en un periodo en que las desapariciones tuvieron un repunte. De enero al 15 de abril de este año, se reportaron como ausentes o no localizadas 63 mujeres mayores de 18 años por lo que se activaron por cada una de ellas una Alerta Odisea.





