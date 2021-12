Zona Rosa: del esplendor a tierra de ambulantes... y narcomenudistas

La Zona Rosa tiene mucha historia. Ahí vivió la aristocracia mexicana a inicios del siglo 20 y, entre los años 60 y 70, se convirtió en epicentro de la vida cultural capitalina, donde, entre otras cosas, el pintor José Luis Cuevas hacía murales efímeros.

Después, la Zona Rosa –ubicada en la colonia Juárez– cayó en decadencia debido al sismo de 1985. Pese a esa caída paulatina, se ha mantenido viva, al convertirse años después en refugio de la comunidad LGBTTTI y ser lugar de llegada de migraciones como la coreana, así lo afirmó a La Silla Rota la historiadora Ángeles González Gamio.

Ante el nuevo proyecto de la alcaldía Cuauhtémoc para rescatarla –anunciado el 28 de octubre por la alcaldesa, Sandra Cuevas, y con un costo inicial de 150 millones de pesos– la también columnista consideró que vale la pena hacerlo, pero no con un corredor tecnológico cultural con luces led y techo sobre la calle de Génova, como si fuera Las Vegas o Disneylandia.

"Es una colonia con gran historia, conserva mucha parte representativa de una época de México, de la historia del siglo 20, de migraciones, fue un polo de cultura e intelectualidad, está en un lugar estratégico para la ciudad, hay que hacerlo con sensatez", dijo en entrevista González Gamio.

Desde su punto de vista, la transformación que propone Cuevas, de hacer un corredor turístico tecnológico en la zona, empezando por la calle de Génova, no tiene que ver con la identidad mexicana.

"Ese lugar tiene un potencial impresionante, comercial y cultural. Pero esa locura que quieren hacer es una cosa aberrante. Es un Disneylandia, una cosa además costosísima, y que iluminen todo Génova, el proyecto es horroroso. Aparte qué costo tiene, hacerlo en la Zona Rosa como si estuviéramos en Las Vegas o Disneylandia. Hay que entender la cultura e idiosincrasia de México. Esas cosas además dan un clima asqueroso. Que tengas que techar todo Génova, es la cosa más absurda que he escuchado".

Cuestionó por qué en lugar de dedicar ese monto a ese proyecto, no se dedican los recursos y el rescate a tapar los baches de las calles, a reordenar el servicio ambulante, a que haya seguridad, calles limpias, a reparar las banquetas llenas de hoyos. "Y ya solita la población se arregla".

EL PROYECTO

El 28 de octubre Cuevas presentó el proyecto que consiste en rehabilitar 45 calles de la colonia Juárez, donde se ubica la Zona Rosa, y entre cuyos objetivos está atender 116 puntos críticos donde hace falta reencarpetamiento, bacheo, sustitución de luminarias, reparación de tapas de registro y poda de árboles. Ello generaría 14 mil empleos, afirmó la alcaldesa.

La alcaldía Cuauhtémoc compartió imágenes de cómo se vería la calle Génova con la renovación

Pero lo que más llamó la atención del proyecto es su intención de poner en la calle de Génova, que conecta al Metro Insurgentes con avenida Reforma, un corredor Turístico Tecnológico, con una tirolesa techada y una pantalla led de 4 mil metros cuadrados. Cuevas prometió que el proyecto estará listo el 14 de febrero de 2022, día del Amor y la Amistad. En un recorrido hecho por La Silla Rota aún no se ve el inicio de los trabajos al respecto.

"Acabar en febrero es otra locura, son promesas de políticos, ya no estamos en esos tiempos de promesas fantasiosas", criticó González Gamio.

Por su parte, Rogelio García Mora, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria de la colonia Cuauhtémoc y quien vivió su infancia en la Zona Rosa, dijo que ahí es un lugar más peligroso de lo que se cree y si se quiere rescatar, no se arregla con fachadas nuevas o poniendo farolitos tipo francés.

En el caso del proyecto de la actual alcaldesa, consideró que es pobre, tipo de luz y sonido, con techo y andador, pero sin propuesta de qué hacer con los usos de suelo, con ciertas prácticas del comercio y el cuestionamiento de qué se tiene que hacer porque hay un problema de personas en situación de calle, prostitución y acomodadores o franeleros.

"En el caso de estos últimos si no te caes con una buena lana, te rayan el auto o ponchan las llantas. Es un problema más de seguridad pública del tipo de giros que hay, que realmente un proyecto de estos de maquillaje, que son de renovación material que no tiene este fondo como el del Centro Histórico de atacar lo que sucede en los giros comerciales".

MERECE SER RESCATADA

La Zona Rosa, en la colonia Juárez –con 665 establecimientos comerciales– aún conserva casonas como las que la engalanaron la colonia Juárez a inicios del siglo pasado, tipo parisino, y las cuales vale la pena rescatarlas, afirmó la cronista de la ciudad e historiadora, Ángeles González Gamio.

Además, aunque ya no se vive el ambiente intelectual y artístico como el de inicios de la segunda mitad del siglo pasado, o ya no se ve a artistas plásticos realizar performances, ahora con migraciones como la coreana, y el punto de encuentro en que se ha convertido de la comunidad lésbica gay, merece ser restaurada, agregó.

González Gamio consideró que se podría mejorar la imagen urbana y replicar la experiencia del Centro Histórico, que, durante la administración de Manuel Camacho Solís como regente, generó programas de rescate de 800 casas, mediante incentivos fiscales, reparó banquetas y calles, con colaboración entre vecinos y autoridades, ayudó a revertir la imagen de zona peligrosa y sucia que tenía. Además, a los ambulantes se les otorgó plazas comerciales, aunque reconoció que algunas de estas no funcionaron.

CICATRICES DE VIDA

Acudir a la Zona Rosa es la oportunidad de conocer lo mismo restaurantes clásicos, como el Rafaello, que cervecerías de reciente desembarco como La Chopería. Es ver que restaurantes afamados como el Focolare ya sólo dejaron su recuerdo, y que su lugar lo ocupa un establecimiento de alitas.

Se puede llegar por el Metro Insurgentes y en caso de hacerlo por ahí, en la primera cuadra está la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También se puede llegar por las líneas 1 y 7 del Metrobús.

Caminar por Hamburgo –que tiene su estación del Metrobús– es aún encontrar tiendas de antigüedades con esculturas, pinturas y relojes en la Plaza del Ángel, y tener a la mano una plaza comercial con restaurantes para ver el futbol y tiendas de zapatos tenis, como es Plaza La Rosa, con una cuadra de distancia entre ambas.

Ahí se hallan dos librerías de prestigio, una en Hamburgo y otra en Londres. Hay lugares para platicar con los amigos, en alguna de las varias chelerías en Génova, o para ir a buscar algún juguete erótico en algunas de las sex shops distribuidas en varias de sus calles. Es encontrar entre Florencia y Sevilla tiendas y restaurantes de comida estilo coreano.

Pero también es común encontrar locales con sus cortinas cerradas, como la Sexshop de Hamburgo y Génova –local asegurado por la FGR dice un sello colocado afuera– o un Starbucks que no resistió los efectos de la pandemia, cerrado en Plaza La Rosa. Es ver ya vacía y sin servicio a la cafetería 24 horas del Sanborns en Londres y Amberes, la cual era refugio de los noctámbulos y desvelados, o incluso la de la misma marca, dentro del Hotel Géneve, en Londres, y que era una opción para cenar antes de los conciertos de fin de año en el Ángel de la Independencia.

Esa misma calle aún guarda las heridas que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017 en algunos inmuebles. Al lado del estacionamiento de Plaza La Rosa, hay una de esas casas estilo porfiriano que después, sin perder su arquitectura exterior, se convirtió en un bar, el cual ahora tiene una cinta de seguridad para evitar el paso de los peatones y resguardarlos de que la fachada rota, de color mostaza y aplanado endeble, los dañe, en caso de venirse abajo.

En la calle de Florencia también se ven los estragos de los cambios y las crisis. Hace años cerró el table dance Tahití –cuya reputación era muy dudosa ante las acusaciones de que sus bailarinas eran presuntas víctimas de trata– y al lado estaba un establecimiento de la franquicia Pizza Amore, famosa por sus rebanadas de pizza de jamón serrano con higo, el cual también echó abajo sus cortinas.

Pero casi enfrente sobrevive El Taller, una de las primeras discotecas de ambiente gay, fundada por el activista Tito Vasconcelos, también creador del Cabaretito. Ni qué decir del Bar Heaven, en Lancaster, que era un after donde caía la fauna nocturna que buscaba seguir la fiesta luego de que en otros lugares les cerraran las puertas. Cerrado desde 2013, luego de la terrible desaparición de 13 jóvenes ocurrida ahí, ya no queda rastro suyo.

Caminar sobre la Zona Rosa es ir con cuidado para evitar tropezar con los adoquines levantados, evitar que un pie caiga en algunos de los registros rotos, o en la Glorieta del Metro Insurgentes ver los focos en el suelo, rotos.

SÍ HACE FALTA UN CAMBIO: DUEÑO DE GALERÍA

Oscar Soriano tiene 30 años vendiendo en la Plaza del Ángel, donde se especializan en piezas de arte y antigüedades y en el cual los sábados se hace un tianguis.

Consultado por La Silla Rota sobre el rescate de la Zona Rosa, dice que le parece muy bien y aseguró que autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron a darles información, antes del Día de Muertos.

"Si tienen la intención de rescatar bien, sí habrá un cambio, bien; sí le hace falta un cambio a la Zona Rosa".

Recordó que, en otros intentos de rescate, como el de la administración de Ricardo Monreal, hace dos administraciones, las calles las dejaban a medias, y pusieron adoquines en Londres y Estrasburgo, pero entran camiones de reparto de refrescos y gas, entonces para ese tipo de piso son muy pesados, y sugiere mejor que pongan cemento, o que se surtan con pequeños vehículos eléctricos, como en el Centro Histórico.

-¿Cuáles son los principales problemas?

-Hay aquí un negocio donde llevan la comida y los motociclistas llenan la calle, hacen ruido que molesta, y echan relajo. Nos ha tocado ver que le faltan al respeto a las mujeres, algunos de ellos, es un mal aspecto que dan, deberían tener lugar para estacionarse, han venido los de Parquímetros, entonces se van, pero luego regresan.

También considera que las personas en situación de calle se ha vuelto un problema, ya que donde quiera se acuestan. El tema de la basura es también complicado porque la zona no se mantiene limpia.

Sobre el tráfico de drogas no le ha tocado ver. Respecto a la trata de , afirmó que hubo un tiempo en el cual se veía más, pero ahora es menos.

Lo que sí hace falta es una mejor iluminación. Amberes está a oscuras y eso provoca que las personas hagan del baño, tomen alcohol y hasta hagan cosas indebidas, y la policía no da muchos rondines.

Otro factor que afectó a la zona Rosa fue la pandemia de la covid-19 y muchos negocios se vieron obligados a cerrar, continuó Soriano.

"Esperamos que con la intención del rescate surjan nuevos negocios y vuelvan a abrir los que cerraron y le den vida a la Zona Rosa".

El vendedor de arte recordó que, en su época de auge, entre los visitantes a la Plaza del Ángel -ubicada en una construcción con arcos y trabes de madera- era el cronista Carlos Monsiváis, la actriz Irma Serrano ´La Tigresa´ e incluso llegó a ir el actor estadounidense Sylvester Stallone.

Antes de que eso ocurriera, las calles de Estrasburgo, Estocolmo y Belgrado eran tiendas de antigüedades, pero luego se llenó de bares. "No está mal, pero la zona se desubicó, porque quedaban pocas tiendas y terminaron por cerrar".

Desde su punto de vista, lo que más ha pegado a la Zona Rosa son las crisis económicas, y con ello cerraron tiendas como la Cartier o restaurantes como el Champs Elysées. Incluso los tables dance tenían prestigio.

"El restaurante Focolare y el Trompo, que era una cantina, ya no existen, en este último ahí había exhibición de pelea de gallos, aún está El lugar del mariachi, pero a raíz de la pandemia ya no tiene el show que tenía, un cantante en vivo. Ojalá lo retome".

RECUERDOS DE OTRO RESCATE

García Mora recordó que el esplendor de la Zona Rosa se vivió entre los años 50 hasta inicios de los 80 del siglo pasado. Era una mezcla de personas de clase alta con hippies, define. Además del sismo, hubo otra coyuntura que marcó el declive de la Zona Rosa: la crisis del 82, por la devaluación del peso ante el dólar.

Algunos de los glamorosos restaurantes cerraron, otros ya no reabrieron, la esquina de Niza con Reforma ya no recobró su esplendor –a la fecha hay un banco en la esquina y al lado, un predio que sirve de barda publicitaria- y algunos de los establecimientos se mudaron a Polanco.

Con la llegada a la jefatura de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997, comenzó la etapa de los intentos de rescate, la más reciente la de Cuevas. La propuesta ya fue descalificada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que "la Zona Rosa no es Las Vegas", y consideró que la capital mexicana es más rica que eso.

Mora ha visto distintos intentos de rescate desde los años 90 y en su opinión no han pasado de ser "puro maquillaje", porque sólo se ha apostado por cambiar fachadas, foquitos, arreglar banquetas, pero no por una antropología social que además de repoblar la zona, acabe con antros donde se vende droga, se permite la prostitución o se vende alcohol adulterado y mantienen sus puertas abiertas a deshoras.

"El intento más fiel fue cuando Ricardo Monreal fue alcalde, que trató de ordenar las terrazas que ocupaban las banquetas asignadas en los 70 en la calle de Hamburgo. No lo consiguió, ya hay grupos de interés, en la calle peatonal de la Zona Rosa -Génova- hay locales comerciales a medio andador peatonal. El giro no ha sido aterrizado".

RADIOGRAFÍA DE LA ZONA ROSA

En el caso del proyecto de la actual alcaldesa, consideró que es pobre, como de luz y sonido, con techo y andador, pero sin una propuesta clara de qué hacer con los usos de suelo, con ciertas prácticas del comercio y el cuestionamiento de qué se tiene que hacer, porque hay un problema de personas en situación de calle, prostitución, acomodadores o franeleros.

"En el tema de los franeleros la concentración está entre Niza y Florencia. Lo que les llamamos los restoantros, el tema es el consumo del alcohol y los borrachines de todos los niveles. Se ha convertido en una zona tolerada muchas veces, no es que quiera salvar al alcalde anterior, ya está tan contaminada con los inspectores que es casi imposible darle un giro", añadió.

En la pandemia, pese a que por restricciones sanitarias en semáforo rojo se ordenó cerrar los bares, el Toledo, atrás del Metro Sevilla, abrió. Ahí, sus dueños fusionaron dos azoteas de dos edificios, le pusieron techo y operó fuera de la ley, aseguró.

"Es el súper antro de buen nivel, abajo hay guaruras, ambiente de borrachos con guaruras, hay gente que se fue a vivir a otros lados por el ruido que se hacía, es un ejemplo de lo que pasa en la Zona Rosa".

Pero hubo otros sitios que en la pandemia mantenían sus actividades, de manera clandestina. Algunos se migraron de antros a edificios de oficinas desocupados, rentaban el edificio de al lado, abrían una puerta, los clientes entraban por las oficinas y por una puertita ingresaban al lugar.

"La directora de seguridad Ciudadana de la pasada administración, Ana Paola Aceves, ante las quejas decía que no podían entrar. Se necesitaba una denuncia y una orden del juez, estaban en propiedad privada".

García Mora aseguró que una característica de las chelerías es que prevalece el alcohol adulterado.

"La gente no se ha dado cuenta que es como un Tepito, la inseguridad no está en la banqueta, pero hay drogas y prostitución. Un día me quedé sin internet. Era madrugada. Fui a unos cafés internet 24 horas, entré y todos se la estaban jalando. Luego, un amigo extranjero vino y me dijo que le ofrecieron de todo: cuartos oscuros, mujeres, droga".

Lo más curioso es que muchas de las actividades ilícitas ocurren en la zona cercana a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"Están rodeados de lo que está pasando", concluyó.

acz