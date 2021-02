Zona oriente del valle de México, la más roja del país en contagios

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex. - En nueve alcaldías de la CDMX y del Edomex, en la zona oriente, se concentran 8 mil 918 casos de contagio de covid-19, considerándose la "zona más roja" del país y en las cuales difícilmente regresarán a actividades cotidianas como lo plantea el gobierno federal.

De acuerdo con el atlas de riesgo de vulnerabilidad a covid, recién presentado por la UNAM, la mancha urbana se ha extendido hacia otros estados, tales como Hidalgo o el Estado de México, pero coincidiendo que la zona oriente presenta el mayor riesgo en el área metropolitana de la Ciudad de México:

"Las aglomeraciones más importantes de áreas de vulnerabilidad crítica se encuentran al oriente, en Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco Solidaridad, Ixtapaluca, La Paz, y el sur y este de Iztapalapa. En estos municipios y alcaldías, existen grados altos de vulnerabilidad demográfica, muy altos grados de vulnerabilidad en la dimensión de salud y grados críticos en términos socioeconómicos", detalló la UNAM.

Los alcaldes de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Iztapalapa, Iztacalco, Chimalhuacán, los Reyes la Paz, Texcoco, entre otros han sostenidos reuniones virtuales para atender en conjunto esta emergencia sanitaria en esta zona.

La subsecretaría de Salud del Gobierno Federal destacó que en la zona oriente de la CDMX y del Edomex, se concentran el mayor número de contagios.

Sobresale la alcaldía de Iztapalapa con 2 mil 758 contagiados, le sigue la Gustavo A. Madero con mil 745; Nezahualcóyotl con mil 086 con dos números de diferencia con Ecatepec que llegó a mil 084.

Iztacalco lleva 817 casos, la Venustiano Carranza con 719, luego Chimalhuacán con 415, los Reyes la Paz suma 174 y el municipio de Texcoco con 120 contagiados.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, dijo en conferencia virtual que al menos su municipio debe de continuar con cerco sanitario por el número de contagiados.

Estableció que los habitantes de Nezahualcóyotl deben regresar a las actividades normales después de julio.

Aunque reconoció que a pesar del estado de emergencia en que se encuentra su ciudad, aún hay mucha movilidad entre la gente, principalmente por los que tienen necesidades laborales y los que "no creen en el virus".

Dijo que los hospitales de la Perla y el Gustavo Baz están a punto de la saturación y "cada día que pasa aumenta el número de personas con ese mal".

En la ciudad deportiva de Ciudad Jardín se habilitó un hospital con 100 camas, pero no será para enfermos de covid-19, sino para otros pacientes que tienen diferentes enfermedades.

Pero para el alcalde de Nezahualcóyotl aún no llegan al "pico más alto", por lo que no hay certeza del momento en que se quite el cerco sanitario.

