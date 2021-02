Zanjas, fugas y cierres, obras inconclusas afectan Santa María la Ribera

Santa María la Ribera, una de las colonias con mayor antigüedad y valor cultural en la Ciudad de México pasa por una fuerte crisis, según observan vecinos de las calles de Eligio Ancona, Manuel Carpio y Salvador Díaz Mirón debido a que las obras por cambio de drenaje que tendrían una duración de 5 meses llevan 9 meses, lo cual ha ocasionado diversos problemas para los vecinos puesto que además de las zanjas, diversos tramos en estas zonas están cerrados.

Fugas

Armando, un vecino cuyo nombre fue modificado a petición, comenta que en este periodo se han reportado más de 50 fugas de agua y 10 fugas de gas por cerrar y abrir estas calles.

Algunas fugas son por trabajos mal hechos que se ve el goteo de tuberías que no cerraron bien mientras que en otras fugas son casi albercas”, comenta Armando.

Zanjas peligrosas

Sumado a las fugas, el polvo por las zanjas ha alejado a los clientes de comercios de la zona e incluso algunos habitantes y automovilistas han caído en estas.

Daño al comercio

En enero de este año, La Silla Rota consultó a comerciantes de la calle de Carpio quienes lamentaron que en los meses de noviembre y diciembre que usualmente son los meses más fuertes para sus ventas, no tuvieron los ingresos esperados.

Actualmente, suman 23 comercios en Santa María la Ribera que han cerrado, ya sea por baja en ventas, problemas con su negocios por falta de agua o porque no les alcanza para pagar la renta.

Los reclamos vecinales

Los vecinos, en una misiva entregada a la alcaldía de Cuauhtémoc y con copia al Gobierno de la Ciudad de México el pasado 1 de abril, comentan que en algunos de las calles cerradas, la mayoría se encuentra cerrada no porque estén trabajando sino porque tienen material de construcción usado y montículos de tierra que obstruyen el paso peatonal y vehicular.

Otro reclamo es por la falta de agua en las calles de Eligio Ancona, Manuel Carpio y Salvador Díaz Mirón, pues los vecinos aseguran que va más de un mes que no tienen suministro de agua en la zona, pues según explica Armando a La Silla Rota, hay más de 40 mil habitantes en la zona afectada y las pipas que han enviado las autoridades no son suficientes.

Ahora esperamos que Sacmex termine con las reparaciones y que haya un ajuste en los recibos pues los recibos llegan pero el servicio aún no llega".

En otros puntos los vecinos reprocharon que las calles se rompan y cierren una y otra vez para cambiar tuberías y que cuando se está trabajando no hay un horario fijo por lo que en la noche también se escucha la maquinaria.

Asimismo, algunos vecinos de Santa María la Ribera protestaron en el Eje 1 Norte e Insurgentes bloqueando la avenida.

Enfermedades

Otro problema que ha afectado a los vecinos a nivel personal son las enfermedades respiratorias y gastrointestinales debido al polvo y gases que han percibido.

Armando comenta con La Silla Rota que conoce varios casos de personas que se han enfermado y no logran recuperarse por todo el polvo que se respira.

Gerardo, otro vecino de Santa María la Ribera coincide en esto "van varias veces que me enfermo, ya no sé si es alergia estacional o la tierra de las obras me está afectando", comenta.

Una colonia vieja

Este adjetivo no solamente aplica a la antigüedad de la zona pues sus habitantes son en su mayoría adultos y personas de la tercera edad.

Sí, en Santa María la Ribera nos vemos afectados porque hay muchas escuelas, son casi 40 pero en gran parte es porque la colonia es céntrica para muchos y dejan a sus hijos ahí, pero la mayoría de los habitantes son grandes, podemos verlo en las protestas, la mayoría son adultos mayores", comenta Armando.

fmma