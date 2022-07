Zafarrancho en restaurante en la Roma; reportan a una niña con quemaduras

En un típico domingo familiar en CDMX, las personas salen a comer para disfrutar de un momento agradable, sin embargo, un incidente en un restaurante en la colonia Roma terminó con una menor hospitalizada.

De acuerdo con una denuncia y videos viralizados en redes sociales, este pasado 10 de julio, dentro del restaurante Fisher´s, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, una pequeña de año y medio sufrió una quemadura en sus piernas luego de que presuntamente una mesera derramara accidentalmente una líquido hirviendo sobre la niña.

En seguida, la menor fue retirada del sitio para buscar atención especializada, sin embargo, los familiares pidieron el apoyo del gerente para cubrir los gastos y los videos de la cámara de seguridad del inmueble donde se mostraba el accidente.

Además, fue solicitada la identidad de la trabajadora involucrada, pero al recibir una negativa por parte de establecimiento inició una discusión lo que terminó en una pelea.

El video está en Facebook, yo no lo uso pero aquí les dejo un video. pic.twitter.com/G362iTLv7F — Dafne Peña (@Dafneconefe) July 10, 2022

A través de una de las grabaciones se muestra como algunas personas con mandiles y camisa con el bordado del restaurante se involucran en una pelea a un costado de un camellón frente al comercio, con un sujeto de playera blanca, además se ven a dos oficiales y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A través de un cuenta de Instagram, la usuaria @meli.rangel88 publicó una foto de la menor con vendas en la pierna derecha en un cama al parecer de hospital horas después del accidente, en donde describe:

"grupo_fishers siguen sin responder, no obstante del día que he tenido, estoy en la delegación emitiendo la denuncia por que los señores no quieren responder , si falta de humanidad es esta. ¿Me ayudan a viralizar? Ya está pública mi cuenta #JusticaparaEmma".

En sus historias, comentó que a la 1 de la mañana el grupo restaurantero la había contactado y se haría cargo de los gastos, sin embargo, horas más tarde @meli.rangel88 volvió a restringir su cuenta.

Hasta este momento, esta cadena de comida en sus redes sociales no se ha pronunciado al respecto.

Este no es el primer zafarrancho que se da lugar en este restaurante, en una sucursal localizada en Arboledas, Tlalnepantla fue registrada una pelea entre comensales en 2019.

(SAB)