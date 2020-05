"Yo sólo veo cómo todos se van relajando y la pandemia sigue"

"En algún punto sentí que sí nos íbamos a quedar todos en casa pero desde hace una semana he visto como se han ido relejando y desde mi ventana escucho más gente en la calle", relata Mario de 35 años.

Mario forma parte del grupo de habitantes de la Ciudad de México que ha tenido el privilegio de mantener su trabajo como ingeniero y trabajar desde casa, sin embargo, relata que a muchas de las personas que ve, realizan actividades recreativas más allá del "salir por necesidad".

"Yo salgo de mi casa dos o tres veces por semana para poder comprar víveres o tirar basura, básicamente. Pero esta semana noté que se sale con más confianza porque usan cubrebocas como si eso inmunizara al virus", expresa.

A través de una descripción de su fin de semana, La Silla Rota relata desde la mirada de uno de los millones de habitantes de la capital que viven la cuarentena:

El fin de semana es cuando "más" se sale, el viernes y domingo ocurrieron las dos salidas más prolongadas:

El viernes para llegar a la recaudería de su calle donde va a comprar las frutas y verduras que alcancen para semana y media, se encuentra con una taquería intenta sobrevivir, llegan tres hombres, parecen amigos y sin prisa piden una orden de tacos al pastor, pero no para llevar y permanecen en la calle comiendo sus tacos y bajando el cubrebocas cada que dan un bocado o un trago de refresco, pareciera que no hay pandemia y no llegará a casa a lavar y desinfectar ansiosamente todo lo que compró.

La segunda salida es el domingo, temprano para comprar lo faltante para 15 días, sube a su coche, se siente "ridículo" por portar cubrebocas y se dirige al supermercado, en el trayecto de menos de 10 minutos pasa por un parque, cerrado con cintas amarillas para invitar a los vecinos a preservar la sana distancia, que en sus alrededores parece una verbena, parejas tomadas de la mano, adultos mayores caminando en familia, y otros paseando con sus hijos.

Se relajan medidas y aumenta movilidad

Lo que dijo Mario a La Silla Rota no está lejos de la realidad, pues la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum detalló que el viernes 15 y sábado 16 de mayo hubo un incremento en la afluencia de Metro, Metrobús y Ecobici así como en el uso de vehículos particulares.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad confirmó que desde el pasado 10 de mayo, la afluencia de vehículos aumentó y los capitalinos habían roto con la cuarentena en pleno inicio del pico de contagios que sigue y que se espera dure alrededor de 15 días más, según el gobierno capitalino.

"La estimación es que que el pico máximo que puede sostenerse sobre una semana más o menos estaría hacia finales de mayo, principios de junio", dijo Sheinbaum.

Mercados y panteones en caos por "regreso a la normalidad"

Y en medio de lo dicho de la vuelta a la normalidad, aunque la capital permanezca en semáforo rojo, cientos de locatarios en mercados buscan abrir sus negocios mientras que los panteones viven terribles escenarios al no poder despedirse de sus fallecidos.

En el caso de los mercados capitalinos, algunos comenzaron a abrir pese a instrucciones o acuerdos comunes, por lo que inclusive hubo altercados: en el mercado Martínez de la Torre, luego de que autoridades dispusieron medidas sanitarias para el ingreso a los locales, se dio un enfrentamiento a golpes entre comerciantes.

Autoridades de la Ciudad de México establecieron que para ingresar al mercado las personas deben utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia, a fin de prevenir el COVID-19.

Por dichas medidas, locatarios pelearon entre sí y con personal de seguridad adscrito a la vigilancia del inmueble.









Por otro lado, el Panteón Civil de Dolores al poniente de la capital fue uno de los ejemplos de la relajación de medidas pues se presentó este lunes una acumulación de familiares de fallecidos por covid exigiendo entrar.

Contrario a la recomendación de las autoridades, los cortejos fúnebres comenzaron a llegar para despedir a sus familiares cuando en la capital puede entrar un número reducido de deudos por fallecido.

Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan el perímetro para evitar que familiares de los fallecidos intenten ingresar al lugar por la fuerza.