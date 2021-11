"Yo solo pido justicia y atención a mi nieta"; Miriam pide apoyo para sobrevivir

Desde enero de este año, Miriam Galicia sufre la tragedia que Luis Giovanni Tavares Ruiz generó en su familia. Abusaba físicamente de sus nietos hasta que un día, a golpes, asesinó a uno y a otra, la violó.

El sujeto fue condenado hace tres semanas pero como no se dictó sentencia firme, podría salir de prisión ya que presentó un recurso de apelación.

"Soy abuelita de mi nieta a la que abusaron, golpearon, y abuelita de un niño de cinco años el cual mataron a golpes, lo torturaron hasta que quisieron, hasta matarlo".

Con las manos acabadas por lavar ajeno para poder mantener a sus tres hijos y a su nieta, Miriam hace pausas para relatar la pesadilla que vivió y que revive con cada grito de su nieta.

"Están todas las pruebas, mi nieta tiene muchas secuelas de lo que le ha pasado y, lamentablemente así de fácil me dicen que en la apelación puede salir libre. Ha pasado un año de eso, un año en el cual yo no he visto nada, no he visto las promesas que me hizo el presidente, Juan Rodolfo, a mi niña no se le ha atendido tampoco".

?? #VIDEO | Miriam pide justicia para el caso de su nieto quien fue asesinado a golpes. #ep https://t.co/nMy3PrKnQJ pic.twitter.com/QTqtMVSBaK — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2021

El 14 de enero, en un cuarto que rentaba la mamá de los pequeños, ubicado en la colonia San Lorenzo Tepaltitlán, en Toluca, este sujeto agredió sexualmente a la menor.

Cuando llegaron a auxiliar a la madre de la niña, ella estaba casi desnuda, sólo tenía una camiseta puesta. Estaba completamente mojada, presentaba varias lesiones, entre ellas mordidas en los muslos.

La familia de la pequeña solicitó la presencia de la policía al percatarse de lo que había sucedido, mientras que Yoshua, el otro pequeño, estaba inconsciente por lo que lo llevaron al hospital General Dr. Nicolás San Juan, en donde falleció un día después por las heridas que presentaba.

?? #VIDEO | Ella es abuela de una niña que fue abusada y golpeada, busca que se le brinde atención. #ep https://t.co/nMy3PrKnQJ pic.twitter.com/QADGHrzWgz — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2021

Luis Giovanni fue detenido el 15 de enero y remitido ante un Juez, autoridad que previo proceso legal le impuso esta condena. Como parte de su sentencia, dictada hace tres semanas, se le fijaron multas por 88 mil 875 pesos y 93 mil 600 pesos por daño material, pero del dinero, tampoco ha visto nada la familia de la menor.

Respecto al proceso legal que el sujeto enfrenta por el homicidio de Yoshua, Miriam no sabe más pues en el acta quedó como ofendida su hija, madre de ambos pequeños, pero ella está prófuga y señalada como cómplice.

"No ha sido fácil sobrellevar la vida con mi nieta, mi nieta llora, se para llorando, grita, ella piensa que no vamos a tener comida el día de mañana y esconde la comida..."

La exigencia de Miriam no sólo es para la memoria de Yoshua, sino también para su hermanita, que Giovanni no salga de la cárcel y que les llegue apoyo para sobrevivir a la tragedia que los asfixia todos los días.





