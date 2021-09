"Yo quedé con secuelas", sobreviviente de covid acude por segunda dosis en Neza

NEZAHUALCÓYOTL.- Desde hace nueve meses Nallely carece del sentido del olfato y gusto tras haber enfermando de covid-19 en el municipio de Nezahualcóyotl.

Y es que toda su familia contrajo el virus el pasado mes de enero, y aunque la mayoría no tuvo mayor complicación, ella aún cuenta con secuelas menores que no logra superar.

"Todos nos enfermamos a inicios de este año, pero gracias a Dios todos salimos bien. La verdad sí fue difícil para las personas mayores, pero nosotros ya no nos dio tan fuerte aunque yo quedé con secuelas", explicó.

A pesar de ello, acudió este lunes a recibir su segunda dosis de la vacuna Sinovac en compañía de su esposo Luis Ángel en el módulo habilitado en la explanada municipal de Nezahualcóyotl.

"La verdad es importante venirse a vacunar porque todos estamos en riesgo de contraer el virus y aparte es una seguridad para todos", comentó.

Contrario a la primera jornada, Nayeli y Luis Ángel no encontraron filas y pudieron acceder a los módulos de una manera rápida. En menos de 30 minutos ambos ya estaban vacunados.

"Fue muy rápido me sorprendió que no hubiera gente porque pensamos que iba a estar lleno por ser el primer día pero no, nos tardamos más en llegar que en lo que nos vacunaron", dijo Luís Ángel



Reconocieron que el biológico les permitirá estar más tranquilos dentro de su domicilio y en compañía de sus tres hijas, quienes por ser menores de edad aún no cuentan con la vacuna.



Como ellos, más de 209 mil jóvenes de entre 18 a 29 años y residentes de Neza recibirán su segunda dosis en la jornada de vacunación que culminará hasta el próximo sábado 25.



Para ello se instalaron seis sedes de vacunación, cuatro en modalidad a pie: la Explanada de Palacio Municipal, la explanada de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, el Deportivo Nezahualcóyotl y en la Preparatoria Colegio de la Comunidad incorporada a la UAEM.



Además de dos con modalidad vehicular las cuales estarán ubicadas en la Ciudad Deportiva, detrás de la plaza comercial Ciudad Jardín, y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.



En todas las sedes este lunes las autoridades reportaron poca afluencia donde no hubo largas filas, aunque los próximos 5 días se prevé un aumento en la asistencia de la población joven de Neza.



La vacunación se llevará a cabo por orden alfabético con la inicial del apellido paterno en las siguientes fechas:



Lunes 20 de septiembre corresponde a las letras A, B, C.

Martes 21 D, E, F, G.

Miércoles 22 H, I, J, K, L.



Jueves 23 M, N, Ñ, O.



Viernes 24 P, Q, R, S,



Y sábado 25 T, U,V, W, X, Y, Z.



Actualmente el municipio Nezahualcóyotl se ubica en la segunda lugar con mayor casos de contagios positivos a covid-19 con 16 mil 876 casos y mil 54 defunciones solo por debajo del municipio de Ecatepec.



Esta semana en Neza:

- Iniciará aplicación de 2da. dosis a personas de 18 a 29 años ????

- El #Edomex a semáforo amarillo desde el 20 de septiembre????

- Juan Hugo de la Rosa encabezó la ceremonia del grito ??? ????

