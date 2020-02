"Yo no quiero dinero, yo quiero justicia", grita madre de Fátima

María Magdalena Antón Fernández, la mamá de Fátima, la niña de 7 años que desapareció el 12 de febrero y hallada cuatro días después, asesinada y en una bolsa negra, pidió justicia para su hija.

#JusticiaParaTodas Llegó el féretro de #Fátima a su casa, es recibido con aplausos y una porra. pic.twitter.com/lQYXPBmzox — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

Alrededor de las 18:40 llegó el féretro con el cuerpo de Fátima y a los 3 minutos ella, y apenas se acercó alguien le entregó dinero de una colecta para apoyarla, pero ella aventó parte del monto.

#JusticiaParaTodas El momento en que María Magdalena Antón Fernández, madre de #Fátima llega a su casa. Exige justicia para su hija. pic.twitter.com/RDu7SbIg64 — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

"Yo no quiero dinero, no me va a devolver a mi hija. Yo quiero justicia", gritó y desahogó su dolor por el asesinato de su hija de 7 años.

#JusticiaParaTodas Colectivo "Violeta" ofrece ayuda a la madre de #Fátima; vecinos y familia se despiden de la pequeña Fátima bajo el coro de "Fátima, Fátima, esta es tu lucha". https://t.co/GEeXErSRzF pic.twitter.com/DeSlPffGci — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

Reiteró su acusación contra Alan "N" como probable responsable del crimen.

Sus sollozos se oían a varios metros de distancia.

También acudió el padre de Fátima, Luis Aldriguett Rivera, quien dijo a medios de comunicación que quiere justicia para su hija y que la fiscalía ya tiene el retrato de la mujer que se llevó a Fátima a las afueras de la primaria Enrique Rebsamen y trabaja en la búsqueda de ella.

Este martes 18 a las 13 horas será la misa también en la casa de la familia de Fátima, en el 21 de la calle María Dolores Obregón, Colonia San Sebastián y luego será el sepelio.

Habitantes de Tláhuac y Xochimilco dieron el último adiós a Fátima

Habitantes de Tláhuac y Xochimilco marcharon esta tarde exigiendo justicia para Fátima, cuyo cuerpo fue hallado este 15 de febrero luego de 4 días de desaparecida y dieron el último adiós.

La marcha comenzó luego de que esperaron a los alcaldes de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite y de Xochimilco, José Carlos Acosta.

#Ahora Inicia marcha de habitantes de #Tláhuac y #Xochimilco para pedir justicia para #Fátima, cuyo cuerpo fue hallado este 15 de febrero, luego de 4 días de desaparecida. La marcha comenzó luego de que esperaron a los alcaldes de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite y de Xochimilco. pic.twitter.com/LRC0CrLZMB — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2020

El alcalde José Carlos Acosta arribó al llamado arco de Tulyehualco, a unos pasos de la escuela Enrique Rebsamen, donde estudiaba Fátima hasta las 16:30 horas por lo que fue recibido a gritos y reclamos por presentarse después de las 16:30 horas cuando los bloqueos iniciaron a las 9:00 horas.

#ÚltimaHora Llega alcalde de #Xochimilco, José Carlos Acosta, al llamado arco de Tulyehualco, a unos pasos de la escuela Enrique Rebsamen, donde estudiaba #Fátima. Lo reciben a gritos y le reclaman que llegara después de las 16:30 horas cuando los bloqueos iniciaron a las 9:00 am pic.twitter.com/X62guTPA2Y — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2020

(Sharira Abundez)