"Yo me entregué a la policía", confesó reconocido chef mexicano

Desde los 7 años, Eduardo García salió de su natal San José de las Pilas, en Acámbaro, Guanajuato para migrar con su familia hacia Estados Unidos. En ese momento no sabía que emprendió su camino a ser uno de los mejores chefs mexicanos de alta cocina.

A su llegada al vecino país del norte, García laboró en los campos agrícolas, por lo que dentro de Estados Unidos su familia y él viajaban de un estado a otro, dependiendo de la temporada y la oportunidad de trabajo.

Así fue, hasta que los García se asentaron en Atlanta, donde el padre de Eduardo encontró trabajo como lavaplatos en un restaurante, y él en otro, afirmó para BBC Mundo.

Actualmente, Eduardo García –de 41 años- es dueño de tres restaurantes en la Ciudad de México, pronto serán cinco. Pese a que es uno de los chefs mexicanos más reconocidos en el ámbito culinario, García asegura no saber leer ni escribir, pues nunca asistió a la escuela.

La otra (opción) era trabajar en la construcción, pero estaba muy flaco y nadie me iba a querer", afirma.

DOS VECES DEPORTADO

En 2001, cuando rondaba los 23 años, Eduardo García fue deportado por primera vez, sin embargo volvió a cruzar la frontera ya que se padre padecía cáncer, quien murió al poco tiempo. Seis años después fue deportado una segunda vez, y al parecer, definitiva.

LOS AÑOS EN LA CÁRCEL

Asimismo, García recuerda que durante su estancia en Estados Unidos pasó cuatro años en prisión, por su participación en el asalto a una licorería, esto fue para 1997.

El chef cuenta que él mismo se entregó a la policía, pues entendió lo incorrecto de sus actos.

Asimismo, asegura que su participación en el delito se debió tanto a la adrenalina que le causó como a la presión de sus compañeros. "Vente, pinche marica", recuerda que le decían.

"No me avergüenza decir que delinquí y me deportaron 2 veces. Yo nunca intenté dañar deliberadamente. Era un adolescente aprendiendo de la vida. Además, creo que todos merecemos segundas y terceras oportunidades".

DE DELINCUENTE A CHEF

Al verse obligado a regresar al país, García entró en una fuerte depresión, ya que dejaba en Estados Unidos a su familia más cercana. Sin embargo, pronto emprendió la búsqueda de un nuevo trabajo.

Gracias a cierta experiencia previa, comenzó a trabajar en el restaurante Pujol del chef Enrique Olvera en la Ciudad de México, cocinero y restorán mexicanos multipremiados y de los más reconocidos en a nivel internacional.

Al paso de tres años, García se convirtió en jefe de cocina.

Olvera fue un gran maestro para mí. Yo de él aprendí de todo. En las cocinas de EEUU todo es de una misma forma, tienes que ir por una línea recta. Él siempre dice cámbiale esto y lo otro. Hazlo diferente, si te sales de la línea no pasa nada".

Su trabajo en el Pujol también le permitió conocer a Gabriela López, quien se convertiría en su esposa y con quien emprendería su propio negocio: Máximo Bistrot, inaugurado en 2011.



En 2018, este restorán se hizo del puesto número 20 dentro de los 50 mejores de Latinoamérica, no obstante, para García "el mayor premio es que la gente venga a comer aquí".

Cabe destacar que en 2013 surgió un escándalo que envolvió al Máximo Bistrot, al difundirse que la hija de Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador Federal del Consumidor quiso que le asignara una mesa fuera de su turno.

Al no asignarse dicha mesa, la Profeco llevó a cabo una revisión del establecimiento que concluyó en la suspensión del restaurante. Al volverse viral el caso y observarse que los motivos de clausura al Máximo Bistrot no eran del todo claros, se determinó la destitución de Benítez Treviño. El caso fue conocido en redes sociales como #LadyProfeco.

