Yo lo hubiera enfrentado, aunque en eso se me hubiera ido la vida: mamá de Lesvy

"Ella tenía algo qué decirme: que la sacara de ahí, y yo lo iba a hacer. Hubiéramos tomado sus maletas, pero él no la dejó, él la mató. Yo lo hubiera enfrentado, aunque en eso se me hubiera ido la vida”, dijo Araceli Osorio, madre de Lesvy, quien fue asesinada en mayo de 2017, durante la sexta audiencia de Jorge Luis "N", ex novio vinculado a proceso por el asesinato de la joven.

El testimonio de Araceli Osorio era uno de los más esperados pues en la audiencia comentó que su hija dio señales de buscar ayuda y el 4 de mayo habían acordado verse, hecho que no sucedió pues el 3 de mayo la joven fue asesinada en Ciudad Universitaria, hechos que fueron corroborados por el médico forense José Mario Nájera quien testificó en la misma audiencia.

Cuando el agente del Ministerio Público le preguntó a la madre de Lesvy "¿Puede decirnos por qué fue llamada a esta sala de audiencia?", Araceli Osorio respondió que estaba ahí "porque ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni podrá ejercer violencia para reclamar su derecho, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 17."

La madre de la joven narró que inicialmente le avisó Jorge Luis que no encontraba a Lesvy por lo que de inmediato se dirigió a levantar la denuncia por la desaparición de su hija. Sin embargo, cuando ella y el padre de Lesvy aún la buscaban, en el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (ADEVI) les ofrecieron servicios funerarios pues ya conocían el paradero de su hija.

Lesvy tenía varios planes de vida a corto plazo, narra su madre: en diciembre quería viajar a Japón para buscar una beca y así poder ir como traductora a las Olimpiadas, también quería aprender a tocar el violín y estudiar la Licenciatura en Letras Francesas, ya había ido a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a preguntar por el plan de estudios y sus materias.

Testificó Araceli, madre de Lesvy, pero se descompuso tanto emocionalmente que hubo que pausar la audiencia. Relató cómo ella se preocupó por darle de comer en el MP, y en el funeral Jorge Luis no lloró y el solo quería saber lo que la policia sospechaba. #JuicioLesvy — Melissa Amezcua (@chinampa) September 19, 2019

Sin embargo nada de eso ocurrió pues el cuerpo de Lesvy fue hallado colgando de una caseta telefónica en Ciudad Universitaria. Su madre contó que en el proceso, Jorge Luis "N" no mostró ninguna emoción al respecto y nunca lloró en el velorio mientras que únicamente le preguntó sobre la investigación inicial del caso.

El testimonio clave

Por otra parte, el médico forense independiente de Guatemala, José Mario Nájera dio uno de los testimonios vitales para el caso pues descartó por completo la versión inicial de la Procuraduría al señalar que no fue un suicidio.

El médico forense sustentó su argumento en que no hubo nudo en el cable del teléfono público donde fue hallada Lesvy, además de que la joven se encontraba en un estado de indefensión farmacológica por lo que "no era capaz de realizar movimientos firmes" por lo que declarar así que fue un suicidio "no era posible" pues se requería tiempo para determinar las causas y esto era suficiente para determinar que la asfixia fue por estrangulamiento y no por ahorcamiento.

#JuicioLesvy

El médico forense de Guatemala, José Mario Nájera, perito independiente, aseguró que Lesvy Berlín no se suicidó, “no era capaz, por el estado de indefensión farmacológica, no podía hacer fuerza y no era capaz de colocarse el elemento obstructor" pic.twitter.com/NUIaNL3e4R — Sharenii Guzmán (@ShareniiGuzman) September 20, 2019

Además, una parte del testimonio de Nájera fue privada debido a las pruebas que fueron presentadas.

La defensa de Jorge Luis "N" intentó desacreditar al forense preguntándole por su estatus migratorio, lo cual previamente Nájera había respondido de por qué estaba calificado para testificar en el caso.

El médico guatemalteco participó en el caso de Mariana Lima Buendía, un caso emblemático de feminicidio que sentó precedente en la justicia mexicana; asimismo, participó en la investigación del feminicidio de Mariana Yáñez Reyes o de las mujeres guatemaltecas que fueron víctimas del genocidio durante el conflicto interno armado en su país.

Con información del Grupo de Acompañamiento Político a la mamá de Lesvy y de las reporteras Sharenii Guzmán, Melissa Amezcua, Andalusia Knoll, Nancy Victoria, Montserrat AE, Hazel Zamora y María Ruiz

fmma