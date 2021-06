"Yo creía que cuando uno reportaba una desaparecida, las autoridades la buscaban"

Los Reyes La Paz. - Desde hace 11 días a la joven Amellalli González Deaquino parece que se la tragó la tierra.

Sus familiares no saben nada de su paradero luego de haberla dejado dormida en su vivienda de la colonia Magdalena Atlicpac, en el municipio de Los Reyes La Paz.

"Nosotros salimos a trabajar y ya no estaba en el domicilio entonces nosotros sin saber qué hacer llamamos a las patrullas, pero no llegó ninguna"

"Nos canalizaron a la célula de búsqueda y pensaba que se iban a mover a checar cámaras a venir al domicilio, pero no, no tenemos nada de avances", explicó Rebeca Ramos, mamá de Amellalli.

LA PESADILLA INICIÓ EL 19 DE JUNIO

Ese día el señor Héctor González y su esposa Rebeca Ramos salieron a las 5 de la madrugada con rumbo al mercado de San Juan, en la alcaldía Iztapalapa, para comprar los insumos del puesto de carnitas que tienen juntos.

Dejaron a su hija y a su hermano dormidos dentro de su domicilio, pero al regresar, hacia las 7 de la mañana, solo encontraron a su hijo de 11 años.

"Decimos no está, no está, tu hermana dónde está, mi hijo se despertó asustado y empezamos a buscarla, pero no sabemos nada de ella a la fecha".

Aunque en un principio la familia pensó que las autoridades se movilizarían para localizarla de forma inmediata, en la realidad todo fue diferente.

"Yo tenía la tonta idea que cuando uno hacia un reporte luego, luego, ellos checaban cámaras y datos de los pequeños, para saber y moverse en ese momento, pero hasta el día de hoy no he recibido nada de eso".

"La verdad la angustia es tremenda porque quiero que regrese, que alguien la vea y que llame a los teléfonos y que nos dé un informe porque no pudo haber desaparecido, así como así", comentó.

A pesar de que en la zona se encuentran cámaras de vigilancia del gobierno del Estado de México, las autoridades no les han proporcionado las grabaciones del día de los hechos para tener alguna pista de su paradero.

AMELLALLI, ESTUDIANTE DE PREPARATORIA

Debido a la pandemia, Amellalli ha tenido que continuar con sus estudios de preparatoria desde una computadora, no conoce a sus compañeros y solo convivía de forma remota con sus ex compañeros de secundaria.

Amellalli González actualmente cura el segundo semestre de preparatoria en el plantel Anexa a la Normal del municipio de Los Reyes La Paz, plantel que no conoce porque aún el regreso a clases presenciales no es seguro para los padres de familia.

FAMILIARES BLOQUEAN LA MÉXICO-TEXCOCO PARA EXIGIR AVANCES

Para denunciar los pocos avances en la investigación, amigos y familiares realizaron un bloqueo de más de cuatro horas este miércoles sobre la carretera federal México-Texcoco.

Con carteles en mano y la ficha de búsqueda impresa en varias hojas tamaño carta, los conocidos de la familia exigieron a las autoridades el esclarecimiento del caso.

Tras varias horas de presión, representantes del gobierno del Estado de México acordaron dar atención al caso en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl y presentar las líneas de investigación del caso que ayude a dar con su paradero.

cmo