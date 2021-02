Ya puedes disfrutar tus vacaciones en parque acuático de Neza

Si no pudiste salir de vacaciones ya no tendrás que aplicar la clásica maniobra de asolearte en la azotea de tu casa, pues ahora se suma un nuevo balneario a las ofertas para estas vacaciones de verano y, en particular, para este periodo de Semana Santa.

Se trata del recién inaugurado parque recreativo “Xochiaca”, ubicado en el centro del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Ahí podrás disfrutar del sol, con las debidas medidas de precaución, en la zona de albercas y chapoteaderos, seis toboganes, juegos acuáticos interactivos, un río lento, área de voleibol playero, palapas con asador y un área de juegos.

El nuevo balneario se localiza sobre avenida Rancho Grande esquina con Feria de las Flores, en la colonia Benito Juárez.

El alcalde presumió este parque y dice que con este se rescata un sitio abandonado para beneficio de la comunidad mexiquense.

También indicó que busca promover medios para mejorar el ambiente y las relaciones personales para enfrentar así la inseguridad.

Señaló que se gastaron 59 millones en la segunda etapa de construcción del parque y espera le aprueben más recursos para terminar la tercera etapa.

Este fin de semana, el acceso al será totalmente gratuito y prestará servicio de 09:00 a 18:00 horas.













