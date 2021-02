“Ya no tenemos ni la mitad de agua almacenada”

Úrsula Camacho y su pareja se prepararon con cubetas para afrontar el megacorte de agua que afecta a 13 demarcaciones en la ciudad. Desde hace dos semanas llenaron un bote de 80 litros, al que le echaron cloro para que se conservara.

Además, compraron esta semana otro de 100 litros para almacenar el líquido, así como dos garrafones de agua para beber; no hay olla que no tengan llena en la cocina, y el lunes 29 de octubre ella lavó toda la ropa, dice a La Silla Rota.

Vecina de un edificio departamental de la calle Doctor Atl, en Santa María La Ribera, colonia enclavada en la Cuauhtémoc -que junto con Miguel Hidalgo son las dos alcaldías donde el corte de abasto de agua es total- está decidida a no desperdiciar el agua.



“Decidí bañarme hasta el jueves por la noche o viernes por la mañana”, expresa, decidida.

A unas horas de que el corte empezó –a las 8 de la mañana- aún tenía agua en su departamento, la cual era de los tinacos que están sobre la azotea. Sin embargo, la cisterna con la que también cuenta el edificio, se vació por la mañana con el uso que le dieron, y por ende los tinacos comenzaron a vaciarse.

“Tenemos 14 tinacos de mil 100 litros y una cisterna de 15 mil litros. No tenemos ni la mitad de agua que deberíamos tener almacenada”, se lamenta y aprovecha para mencionar que cada que hay corte, los vecinos del edificio lo sufren.

Hasta las 2 de la tarde seguía cayendo un chorrito a la cisterna, pero no había ni siquiera llegado a la mitad. Prenderemos la bomba en la noche para que se llenen los tinacos otra vez y la gente se pueda bañar en la mañana con agua directa de la llave, pero creo que hasta ahí nos durará y comenzaremos a usar las cubetas”. Entonces comenzará el día 2 del megacorte de agua para Ursula Camacho.

El tinaco, solo para bañarse

La casa de Octavio luce ollas y botes listos para ser usados apenas se requiera, por el megacorte del agua. Vecino de la cerrada de Lago Bolsena colonia Anáhuac, en la Miguel Hidalgo, el joven de 23 años dice que desde el martes 30 de octubre apartaron el agua, y luego de recopilarla, cerraron las llaves completamente para que el agua subiera al tinaco, y esa usarla solo para bañarse, a sugerencia de su abuelito.

Además, desde hace unos días recolectaron el agua que sale del ciclo de la lavadora, para reusarla en el sanitario, algo que hacen desde hace años y ya se les ha hecho costumbre. De agua limpia calcula que juntaron 500 litros, y para reusar, unos mil litros, además del tinaco, que espera sean suficientes para él, su mamá y sus abuelos.

En el primer día del corte de agua, aún no se ha usado casi nada del agua que guardaron, pero en todo caso siente que están preparados para los próximos días. Incluso, aún no ha visto pipas por las calles de la demarcación, que junto con Cuauhtémoc sufrirán el corte completo y no parcial como las restantes 11 delegaciones que fueron sometidas a dicha medida. Así fue su primer día de megacorte.