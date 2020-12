Ya no solo 200 colonias: toda la CDMX es de atención prioritaria

Por el aumento en el número de contagios y hospitalizados que se registra en la Ciudad de México, toda la entidad es territorio prioritario, ya no solo 200 colonias.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que lo anterior se origina en el cambio a semáforo rojo en la capital, que fue anunciado el pasado 18 de diciembre y que se extenderá, al menos, hasta el 10 de enero de 2021.

Los macroquioscos, quioscos y centros de Salud, donde la población puede recibir asesoría médica y aplicación de pruebas rápidas y PCR de covid-19, se mantendrán en sus mismas ubicaciones y hasta el momento no se prevé que se instalen más.

La ubicación de estos quioscos puede consultarse en https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf ; la ubicación de los 117 centros de Salud puede ser consultada aquí https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf .

El Gobierno local exhortó a la población a seguir las cinco reglas para evitar contagiarse y contagiar covid-19:

1. Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la Sana Distancia siempre.

3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5. Si eres positivo a covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

En el reporte diario de covid-19 que comparte la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, con corte al 27 de diciembre, menciona que en la capital se registraron 314 mil 260 casos confirmados acumulados y 20 mil 927 defunciones.

cmo