"Ya no sé qué esperar", Rebeca busca a su madre y tía desaparecidas en Teotihuacán

Teotihuacán. – Desde hace más de un mes Rebeca no sabe qué hacer para dar con el paradero de su madre Ana María Díaz y su tía Victoria Flores Alarcón, privadas de la libertad a solo una calle de su vivienda ubicada en este municipio mexiquense.

“Tengo en mi cabeza muchas cosas que no me explico, ya no sé qué esperar, ya no sé qué pensar porque pienso que están enfermas y necesitan un médico y no sé cómo hacerle para tener más información”, contó.

Junto a su familia han pegado carteles, repartido volantes y publicado historias a través de redes sociales desde el municipio de San Juan Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más visitados del Estado de México por la presencia de las pirámides del Sol y La Luna, para solicitar ayuda a la comunidad y así obtener alguna pista.

(Foto: Especial)

El pasado 25 de febrero Ana María y Victoria fueron interceptadas por los tripulantes de un automóvil tipo sedán color blanco con vidrios polarizados cuando caminaban sobre la calle Galeana, en la cabecera municipal.

“Ellas salen con la intención de hacer sus compras y de regreso ya a una cuadra de nuestra casa, según los testigos, refieren haberlas viso levantándolas de forma violenta y subido a un automóvil”, señaló Rebeca.

Victoria Flores Alarcón (Foto: Especial)

Ambas son adultas mayores que no rebasan los 65 años, padecen diabetes y no acostumbraban salir de casa por los problemas de salud que enfrentan desde hace varios años, sin embargo, ese día decidieron salir juntas a comprar el mandado del día.

“En el domicilio se juntan en las mañanas a desayunar mi familia y a esa hora regularmente todos los tíos se empiezan a alistar para salir a trabajar cuando llega una vecina para infórmanos a nuestro domicilio que se habían llevado a mi mamá y a mi tía en un vehículo”, recordó Rebeca.

Ana María Díaz (Foto: Especial)

Al llegar al lugar, la familia de Ana y Victoria solo encontraron un zapato tirado en la calle y el carrito que habían utilizado para ir de compras, y aunque pidieron el apoyo de la policía, los elementos llegaron 30 minutos después de los hechos.

“Esto ya lo decimos con cierta seguridad porque nos dimos a la tarea de buscar cámaras particulares ya que no hemos tenido mucho éxito con las investigaciones de la fiscalía”, agregó

Los avances en el caso se han complicado debido a que las cámaras de seguridad de la zona que permitieran la identificación de los responsables fueron reportadas como fuera de servicio por las autoridades de seguridad.

“Lo único que se ha hecho es gracias a que nosotros hemos estado difundidos los boletines y recapitulando videos en la zona y es como hemos estado recopilando cierta información.”

“No hemos recibido ninguna llamada, no hemos recibido ninguna llamada de ella. En la Fiscalía ha trabajado, pero al parecer muy lento y han tenido muchos obstáculos y lo único que se ha hecho es la difusión que hemos hecho de los boletines”, agregó.

Ana María Díaz (Foto: Especial)

Debido al modus operandi la familia pensó en un principio que se trataba de un secuestro, pero conforme pasaron los días sin recibir una llamada de los responsables para solicitar el pago por el rescate de ambas, la angustia y la incertidumbre fueron creciendo.

“Estamos muy preocupados porque las dos están enfermas y necesitan medicamento para controlarse, no sabemos qué hacer. Decidimos hacer una marcha pacífica que vamos a hacer mañana en el municipio porque tenemos la intención de que nos escuchen y que nuestro pueblo sea seguro”.

(Foto: Especial)

Hasta ahora, la familia ha visitado los ministerios públicos y a los servicios forenses de localidades del Estado de México, de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo, sin pistas sobre el paradero de las hermanas Ana y Victoria desaparecidas hace casi 40 días.

“Ahora ya no hay distinción de edad, ya están desapareciendo personas de todo tipo de edades y es preocupante y no sabemos por qué pasó esto, por qué a mi mama y mi tía que son personas grandes que ya no salían mucho a la calle por las complicaciones que tiene y aparente somos una familia que trabajamos al día”.

aemz