"Ya no les creo a las empresas, no queremos dar una fecha", responde alcalde de Cuauhtémoc

Las obras de cambio de drenaje en la colonia de Santa María la Ribera han sido un dolor de cabeza para los vecinos por las zanjas, el polvo, las fugas y falta de agua en la zona afectada; de éstas, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, destaca dos importantes retrasos y las fechas establecidas por los responsables de la obra no se han cumplido, por lo que el mismo Núñez no quiere anunciar una fecha de término pues asegura que "ya no les cree" a las empresas.

Me he reunido con las empresas, en diciembre se comprometieron que para la primer quincena de febrero estaría todo listo y no cumplieron, cuando nos volvimos a reunir prometieron que para la última semana de marzo y no cumplieron y en esa semana que volví a verlos dijeron que ya casi iban a terminar y ya no les creo, porque los que hemos quedado mal con las fechas somos nosotros (la alcaldía)", dijo Núñez.

El trabajo lleva 92 por ciento de avance hasta el pasado 10 de abril, explica el alcalde, y aunque no quiere asegurar una fecha estima que para la semana de Pascua (del 22 al 26 de abril) todo esté listo finalmente.

Las obras en las calles de Salvador Díaz Mirón, Eligio Ancona y Manuel Carpio son realizadas por las empresas Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obra Duma; y J. M. Constructora y Supervisión, una empresa por calle intervenida, explica Núñez.

"La obra se licitó y arrancó en la administración pasada y su término estaba planeado para diciembre de 2018 pero durante el proceso de transición, el Sistema de Aguas tardó en entregar la información de que el grosor de la tubería que se iba a cambiar no era el correcto y esto provocó un retraso de un mes aproximadamente en diciembre", cuenta.

Posteriormente, en febrero surgió un nuevo problema con el cambio de las válvulas de las esquinas de las calles que se intervinieron, pues el alcalde destaca que fue una obra de gran magnitud debido a que en algunos tramos no había drenaje y gran parte de las calles no habían tenido ninguna reparación en muchos años. Sin embargo, el segundo retraso "ya no tenía pretexto".

En febrero dimos vista a la Contraloría porque ya no tenían pretexto (las empresas responsables) para los retrasos. Desde entonces la Contraloría ha acompañado a las obras para hacer las observaciones correspondientes para las multas correspondientes a las empresas"

Debido a que la alcaldía no es la encargada de sancionar, la Contraloría será la responsable de asignar las multas a las empresas responsables por los retrasos.

En cuanto al resto de los problemas como el cierre de negocios y los daños a la salud que han afectado a los vecinos el alcalde comenta que ya que terminen las obras coordinarán las mesas de trabajo para resolver la situación mientras que para las complicaciones de salud, las clínicas están dispuestas para atender a los colonos afectados.

Tenemos un proyecto para acompañar el restablecimiento para regularizar sus actividades y se pueda reactivar la economía. En enero hicimos un intento pero no tuvo éxito, esperamos hablar con 35 establecimientos mercantiles una vez acabada la obra para ver en qué los podemos ayudar", explica.

¿Y el kiosco?

Otra de las afectaciones recientes a la colonia fue que tras la caída de un árbol en la Alameda de Santa María la Ribera, se destrozara un barandal del Kiosco Morisco que a la fecha no ha sido sustituído.

Néstor Núñez explica que el INBA es quien debe resolver esta situación y que a la alcaldía Cuauhtémoc únicamente corresponde el resguardo del barandal afectado, el cual permanece en la Casa de la Cultura de Santa María.

"El Kiosco Morisco tiene ya bastantes años por lo que no sólo se puede soldar, sino que se tiene que restaurar y requiere de trabajos mayores, no sólo del barandal, sino estructuralmente necesita trabajos de mantenimiento ya", explica.

Vecinos de Cedro 150 deberán demostrar

En cuanto a las personas que viven desde hace más de un año afuera del predio de Cedro 150 a quienes dio seguimiento La Silla Rota, el alcalde explicó cuál es la situación actual.

Algunas personas faltan de presentar un documento que demuestre la legitimidad de la vivienda, además de que como una persona murió, no se puede entrar al predio tan fácilmente", explica el alcalde.

La única resolución que comenta Núñez es que el campamento liberara la calle y se pegara a la banqueta y que en cuanto se adjudiquen la propiedad, lo único que podría resolverse sería el acceso a algún crédito para reconstrucción, pues ellos no entran como damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues no cuenta la alcaldía con los recursos suficientes para reconstruir todo el predio.





fmma