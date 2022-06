"Ya no hay dosis, venga otro día"; caos en vacunación anticovid de adolescentes

"Llegamos y ya había mucha gente formada, no sabíamos que no iban a alcanzar las dosis, se dijo claramente que eran primera y segunda dosis así que todo se salió de control. Habían estado vacunando en la Junta de Caminos, incluso a mis sobrinos les tocó en La Bombonera porque se ampararon, no entendemos porqué lo hicieron aquí un solo día, claro que se iba a salir de control", dijo Angelita.