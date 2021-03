¡Ya estoy vacunada!

Vivo en Azcapotzalco y por la letra de mi apellido la vacuna me tocaba el sábado 13 de marzo. Sin embargo, la plataforma https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ , la cual debía consultar para saber el lugar y el horario, me reportó un cambio de fecha. Aunque fue algo que me decepcionó un poco en lo inmediato, pues ya ansiaba ser vacunada, después pensé que quizá sería mejor dar tiempo al antihistamínico que mi alergóloga Julia Méndez me prescribió para evitar cualquier posible reacción. Soy alérgica a 10 alimentos, más los que se acumulen en la semana.

El momento llegó el lunes y alrededor de la 1 de la tarde, sin mayor preámbulo o espera, me dieron una ficha y me condujeron al interior de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en donde todos los convocados éramos distribuidos en un espacio que fue techado exprofeso y en donde decenas de personas con chalecos verdes del Gobierno de la Ciudad organizaban todo el proceso. Yo no vi servidores de la nación pero mi hermana Gabi dice que sí había algunos.

A quienes nos tocaba la cita con el antibicho nos indicaron que nos sentáramos y se nos requirieron datos personales; nos preguntaron si teníamos enfermedades como VIH, cáncer, presión alta, diabetes, asma o si estábamos sometidos a inmunosupresores. Ninguno de esos, dije, pero soy alérgica. Nos informaron la marca de la vacuna y que la segunda dosís debe ser de la misma marca; que se tiene que aplicar entre 21 y 45 días posteriores a la fecha de la primera y que nos llamarán por teléfono pero de todos modos debemos estar atentos a los medios.

Después de no más de 10 minutos llegó el momento ....¡de la activación física!. O sea, a mover un poco el esqueleto por aquello de que ya somos adultos mayores y no nos debemos anquilosar. Cosa curiosa, toda la gente lo toma a bien y lo hace con gusto; quizá es parte del entusiasmo que provoca pensar que la pesadilla que estamos viviendo se pueda terminar pronto. Que ya no se enfermen tantos de nuestros familiares y amigos, que ya no mueran tantos seres queridos y no queridos

.

Después de unos minutos nos pasaron a otra sección de sillas en donde ya ocurriría el momento tan anhelado. Enfermeras atendían a grupos de 5 personas cada vez, muy amables ellas -de hecho, todos, todos, hasta los guardias nacionales, eran muuuy amables-, y nosotros muy disciplinados nos descubrimos el brazo que usamos menos, según se nos indicó. "Y en nombre sea de Dios", me escuché diciendo en el momento previo al piquete que ni se sintió.

Así, más de 50 "células vacunadoras" tan sólo en esta sede de la UAM Azcapotzalco.

Nos pasaron a otra sección de sillas en donde se nos tendría en observación entre 20 y 30 minutos, por si ocurriera alguna reacción. Nos explicaron cuales podrían ser (dolor, comezón o hinchazón en el lugar del piquete, fiebre, dolor de huesos y hasta diarrea y vómito, aunque aclararon que estas últimas eran muy raras). Si hubiera fiebre o dolor muscular, con un paracetamol de 500 mg cada 8 horas bastaba.

Como a los 15 minutos me comencé a sentir un poco aturdida. Para no arriesgar, levanté la mano y se me acercó una de las chicas que nos habían explicado los posibles efectos. Le dije que me sentía embotada y no me entendía. "¿Está mareada?" Yo no llegaba a eso pero sí era una sensación de pesadez en la parte superior de la cabeza y los ojos. Como si me hubiera tomado unos dos tequilitas pero sin llegar al mareo. Me ofrecieron trasladarme a un consultorio donde me podría revisar una doctora y tomarme los signos vitales.

Opté por esperar pero cuando empecé a tener un poco de comezón en la espalda – la comezón es la forma en que se manifiestan mis alergias- preferí aceptar la oferta y me trasladaron ¡en silla de ruedas! "Sí puedo caminar", les dije. "Es por protocolo. Que tal si se desmaya".

Claro que para estas alturas yo ya me había enterado que había muerto una persona después de haber sido vacunada en Azcapotzalco, sin que se comprobara que había una relación directa con la vacuna. Es la segunda persona que muere -la otra fue en el estado de Hidalgo- pero si uno hace matemáticas no es una razón para desconfiar. En nuestro país se han aplicado 4 millones 404 mil 608 vacunas ya. Y en ninguno de los dos casos de fallecimiento pareciera haber una relación directa con el hecho de haberse vacunado. Una doctora amiga cree que pudo haberles dado un infarto por el estrés que sí provoca en algunos la inoculación.

Eso es al parecer lo que también me pasó a mí. Según mi jefe, por ser "ansiocita", me ataranté. Por esa razón me tuvieron media hora más en observación y ya me sentí mucho mejor. Le envié un mensaje a mi hermana, que me esperaba afuera, diciendo: "No te vayas a espantar. Me sacan en silla de ruedas pero es por protocolo". Me llevaron así dos cuadras adelante, donde Gabi había estacionado el coche.

(Sharira Abundez)