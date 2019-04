¿Y los autos híbridos o con holograma 00? Hallan nuevo error para evadir fotocívicas

REDACCIÓN 24/04/2019 07:15 p.m.

El nuevo sistema de fotocívicas es para fomentar la cultura vial entre los capitalinos, lo dijo Claudia Sheinbaum, puesto que si no se cumplen las sanciones de trabajo comunitario y cursos en línea no se puede presentar la verificación... pero ¿qué pasa con los vehículos que no verifican?

En la Ciudad de México los vehículos eléctricos, híbridos o con holograma Doble Cero están exentos de realizar la verificación.

Los vehículos híbridos y eléctricos debido a que no son contaminantes son exentos de este requisito de movilidad y pueden circular todos los días.

Por otra parte, los vehículos con holograma Doble Cero (00) son automóviles nuevos que si en un año mantienen bajos los niveles de contaminación pueden renovar por dos años más este holograma, es decir en tres años no tienen que verificar; de este rubro se calculan más de 100 mil autos con holograma 00.

La Silla Rota consultó los lineamientos de las fotocívicas para sancionar y se especifica que las autoridades solamente pueden exigir el cumplimiento de la sanción (curso en línea o trabajo comunitario) por seis meses, pues el puntaje se renueva cada periodo de verificación vehicular.

Por lo tanto, cada semestre los automovilistas exentos de verificación pueden ignorar las sanciones obtenidas por violar el Reglamento de Tránsito.

