¿Y los 3 mil mdd detenidos?, reclaman empresarios de Edomex al Congreso

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México adelantó que presentarán una nueva iniciativa a los diputados locales electos con la finalidad de poder emprender un sistema de mejora regulatoria, ya que hasta 3 mil millones de dólares destinados a la inversión en la entidad están detenidos por la tramitología que generó la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF).

Gilberto Sauza, presidente de CONCAMEM, lamentó que el DUF abría la puerta a resolver trámites de manera más sencilla, por lo que el tema central debe ser la desregulación, es decir, disminuir el número de trámites y eficientarlos, además de homologar los criterios en especial en temas de protección civil; con ello, dijo, se podría además dar combate a los termas de corrupción.

"Para el sector económico urge sentarnos con legisladores ¿por qué? Porque la mejora regulatoria que deja esta legislatura que se va es catastrófica, pareciera que lo que se pretendía echar para atrás es el sector económico y no querer tener competitividad en el estado de México, entonces, lo primero que estamos haciendo es buscando legisladores de todos los partidos, queremos tener estrategias sentándonos con cada una de las bancadas, es decir, en conjunto, para poder hablar de temas de mejora regulatoria y el mensaje claro es: La mejora no es por partido, no es por color, es por beneficio de todos y surge poderla realizar".

En entrevista, el líder empresarial señaló que cuando dejó de existir el Dictamen Único de Factibilidad, se quitó el rezago de miles de expedientes con el que operaba la Comisión de Factibilidad mexiquense pero no porque se dejara de buscar abrir nuevas economías en la entidad, sino porque tuvieron que comenzar de cero.

"Yo no sé si esa fue la intención de los legisladores que siguen en funciones ahorita, si era solamente generar número y sí, claro, si hoy me preguntas cuál es el rezago, pues cero, no existe porque no existe el trámite, entonces, si le queremos aplaudir al legislador que lanzó esta propuesta pues sí claro, aplaudamos pero se está parando la inversión".

Si solicitaste Dictamen Único de Factibilidad (DUF), tienes hasta el 4 de mayo para manifestar si quieres continuar o desistir con el trámite. @COIME_Edomex https://t.co/rOuugnBNKU — Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (@SEDUO_Edomex) April 12, 2021

En diciembre del año pasado, la Legislatura mexiquense aprobó la eliminación del DUF y la abrogación de la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, con la cual dan más atribuciones a los municipios, iniciativa propuesta por el diputado morenista Nazario Gutiérrez Martínez.



Gilberto Sauza puntualizó que la inversión de 3 mil millones de dólares está prevista para 10 proyectos en especial para parques industriales y zonas comerciales, aunque esta cifra es solamente de las empresas apremiadas a la CONCAEM, por lo que se trabaja directamente con las Secretarías de Obra Pública y Desarrollo Urbano para desahogar la tramitología, aunque a nivel municipal han encontrado varias trabas ya que en muchas alcaldías ni siquiera se tiene el Comité de Dictámenes integrado.



"Yo le pediría a la Legislatura que se haga responsable de lo que hizo y que inicie los procedimientos que le corresponden porque ellos en legislación determinaron las fechas puntuales de cuándo tenían que integrarse los comités, la Legislatura es la responsable de iniciar lo que tenga que iniciar contra los municipios que no han cumplido con la ley. Desde el tema de particulares, nosotros nos podemos amparar porque no existe la autoridad pero tampoco está en el ímpetu del sector económico. No hay riesgo de fuga de capitales por el apoyo de las secretarías", finalizó.