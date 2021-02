¿Y la calaverita? Niños podrían quedarse sin dulces por la covid-19

Dos alcaldías y un municipio exhortaron a la ciudadanía a no pedir calaverita (Foto: Cuartoscuro)

Los niños podrían quedarse sin "calaverita" este año debido a la prohibición de festividades para evitar la propagación de la covid-19 en la capital y Estado de México.

Desde que se anunció la emergencia sanitaria por el coronavirus en la Ciudad de México, en el mes de marzo, varias festividades se cancelaron para evitar que la gente saliera a festejar y así prevenir aglomeraciones y posteriores contagios.

Días como el el Día de la Madre, el Día de Padre y hasta el Día de la Independencia quedaron "cancelados", se pospusieron o se celebraron de manera virtual y el festejo del día de Muertos no es una excepción.

La jefa de Gobierno mencionó que "aún no es tiempo de celebraciones" por lo que pidió que si puede evitar pedir calaverita no se haga, "sería ideal que no se hiciera, pero en caso de que se realicen sea con todas las medidas de sanidad, como la sana distancia y el uso de cubrebocas".

De igual manera pidió a la ciudadanía evitar las reuniones ante el alza de hospitalizaciones en la tercera semana de octubre y el cambio de tendencia.

PROHÍBEN PEDIR CALAVERITA EN NEZAHUALCÓYOTL

A pesar de que no es un decreto en toda el área metropolitana, algunas alcaldías y municipios decidieron prevenir, como en Nezahualcóyotl donde el alcalde, Juan Hugo de la Rosa exhortó a celebrar en casa el Día de Muertos con una Festival Virtual.

También informó que se cancela el pedir calaverita en las calles y exhortó a los comerciantes a no regalar dulces en esta ocasión, para evitar aglomeraciones.

Explicó que con el fin de seguir conteniendo la propagación del covid-19 en Nezahualcóyotl y evitar un posible rebrote, del 31 de octubre al 2 de noviembre el panteón municipal como el particular de Los Rosales permanecerán cerrados para visitas y se cancelan las caravanas para pedir “calaverita”.

También se prohibió la colocación de ofrendas callejeras, al tiempo que anunció la realización del programa virtual "Los Muertos llegan a Neza 2020",

El alcalde destacó que el Estado de México continúa en color naranja en el semáforo de riesgos epidemiológicos y que en los últimos días en Nezahualcóyotl se ha vuelto a registrar un ligero incremento en las estadísticas de contagios, por lo que se tomó la decisión de no llevar a cabo este tipo de actividades.

IZTAPALAPA PIDE QUE NO SALGAN A PEDIR CALAVERITA

Por otra parte la alcaldes a de Iztapalapa, Clara Brugada Molina pidió a los padres reforzar los cuidados de los niños y evitar a toda costa, que salgan a pedir “calaverita”.

Durante una conferencia, la alcaldesa señaló que se “deben recordar a sus seres queridos fallecidos con el corazón y en las casas, sólo con los habitantes de éstas, para que no haya repunte o rebrote de la incidencia de contagios por covid-19”.

Alentó a las madres y padres de familia en seguir con las medidas de Sana Distancia y si es posible evitar salir de casa.

Por ello, anunció que los panteones estarán cerrados desde el próximo sábado 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, para evitar la concentración de visitantes con motivo del Día de Muertos.

Debido a que faltan aproximadamente 10 días para esta temporada de pedir calaverita, podría esperarse que hayan más anuncios por parte de otras alcaldías y municipios.

ÁLVARO OBREGÓN SE SUMA A LA CANCELACIÓN DE LA CALAVERITA

La colonia Loreto de la alcaldía Álvaro Obregón, suspendió la actividad de pedir calaverita con motivo del Día de Muertos los próximos 1 y 2 de noviembre, para evitar la propagación de la covid-19.

Para esto se colocaron lonas en distintos puntos de la colonia y se repartirán volantes en los que se avisa a los colonos la suspensión de pedir y dar calaverita.

En su lugar, el viernes 30 se les entregará a los niños una bolsa con dulces, a fin de evitar concentraciones masivas.

Cabe recordar que las colonias Jardines del Pedregal y Tizapán San Ángel, de dicha alcaldía, se encuentran en el programa de Colonias en Atención Prioritaria por el alto riesgo de contagio de coronavirus.

