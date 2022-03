"Wendy, escucha, esta es tu lucha"; protestan deudos de joven asesinada en Edomex

"Ha sido un año muy difícil, un año que nos sigue doliendo de la misma manera, como si lo estuviéramos viviendo todos los días, tenemos una herida abierta en el corazón", relató Héctor, papá de Wendy Yoselin Ricardo, una joven de 16 años que fue encontrada muerta exactamente hace un año en Xonacatlán.

Mientras caminaba avivando copal hacia el cementerio del municipio de Villa Cuauhtémoc, se repetía el dolor que ha significado no solamente la muerte de la menor, el feminicidio, sino de quien les arrebató de tajo a la luz de su familia está prófugo.

EL FEMINICIDIO DE WENDY

Niñas cargando el ataúd de su compañera desde la entrada del panteón hasta la fosa donde sería sepultado fue una imagen que hizo ruido a nivel nacional, pero no fue suficiente para aclarar el crimen.

La última vez que a Wendy se le vio con vida fue en las inmediaciones de la iglesia de Xonacatlán, el sábado 20 de marzo, a un costado de un sitio de taxis que se encuentra a pocas cuadras de su casa. Ese día la pesadilla comenzó para su familia, el celular estaba apagado y comenzó a oscurecer, por lo que denunciaron su desaparición.

Organizaron cuadrillas de búsqueda, incluso llegaron a Mimiapan y a Jilotepec gritando su nombre, fueron tres días en vilo, sus padres, sus compañeros, sus familiares no se cansaron.

"Ese día, el sábado en la tarde, más o menos, no recuerdo bien la hora, eran como las cinco, entre cinco y 5:30, vino su novio y me dijo que se iban a dar una vuelta al Centro de aquí de Xona; entonces, más o menos como una hora, es que ya no recuerdo muy bien cuánto tiempo, pero más o menos yo le calculo que como una hora, cuando llegó el novio y me dice: 'Señora, ya vine, pero ya me voy, su hija se desapartó de mí'", señaló Guadalupe, madre de Wendy.

El lunes 22 de marzo del 2021 les alertaron sobre un cuerpo en el paraje conocido como La Manga, a no más de tres kilómetros de la casa en que hoy lloran a la joven. Aunque de inicio no se tenía certeza de que fuera la menor, un día más tarde se confirmó su identidad y comenzó el viacrucis de su familia.

Dos meses después del feminicidio de Wendy, la fiscalía mexiquense planteó a los padres de la víctima que ésta se había suicidado; sin embargo, ellos no aceptaron esta resolución debido a que parte de su ropa estaba desgarrada, ella no tenía zapatos y tenía algunos golpes. Por ello, hoy la carpeta de investigación está por el delito de feminicidio, pero sin ningún detenido.

La muerte de Wendy le recordó a todos los habitantes de Xonacatlán que las tragedias conectan, con otros, con desconocidos y familiares, se conectan entre ellas. El sepelio de la joven fue el miércoles 24, su féretro fue cargado por sus amigas y por sus primas.

"Las niñas deben cargar sueños, no el ataúd de sus amigas" fue la respuesta de la sociedad.

Wendy estaba a punto de terminar la preparatoria, estudiaba en la Escuela Oficial #3, aunque en línea por la pandemia. Ella soñaba con ser abogada, su plan de vida fue cortado de tajo y abandonado en un canal de aguas negras.

EL CASO NO AVANZA

Aunque se tienen ya las diligencias necesarias e incluso una orden de aprehensión ya liberada por parte de un juez en contra de un menor de edad, no ha sido capturado.

"El caso va mal porque la Fiscalía no agiliza, ya en mayo cumple un año que giraron esa orden de aprehensión y no lo encuentran, lo tienen bien oculto, no sabemos nada de él. Nos dicen las autoridades que siguen trabajando pero el de nosotros lo siguen dejando, no se qué esperan", abundó el papá de Wendy.

El señalado por el feminicidio de la joven incluso buscó un amparo, aunque le fue negado.

A UN AÑO DEL HALLAZGO DEL CUERPO

Este martes, un año después de que Wendy fuese encontrada en aquel canal de aguas negras, su familia se manifestó. Salieron de la casa de la víctima hacia Villa Cuauhtémoc. De nuevo, los niños eran quienes encabezaban la marcha, ahora no sus compañeras, sino sus primos. Gritaban con rabia, con dolor y con la conciencia a su corta edad de que los feminicidios existen y destruyen familias enteras.

Llevaron al panteón una nueva cruz para la joven. Caminaron por más de hora y media. "Wendy, escucha, ésta es tu lucha" se repetía una y otra vez por las calles que fueron testigos de un grito desesperado por justicia, mientras los vecinos miraban.

En la periferia, lamentaron, las tragedias se viven todos los días con la oleada de desaparecidos, homicidios y feminicidios, por ello tienen que hacer ruido.

