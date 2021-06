Vuelven manifestaciones por falta de insumos en hospital de Edomex

El Centro Médico “Adolfo López Mateos” del Instituto de Salud del Estado de México ha operado con una baja de insumos alarmante durante el último año y que se ha agudizado desde marzo, así lo reconocieron decenas de integrantes del personal de Enfermería quienes se manifestaron la mañana de este viernes.

“A veces no tenemos ni sábanas para atender a los pacientes, si hay 50, tenemos 20 limpias no hay ni pañales, bueno, no tenemos ni guantes y no es justo, ni para los pacientes ni para nosotros, tenemos el área de Urgencias llena, también el primer piso, el único que no tiene gente es el tercer piso que es uno de los dos que tenemos destinados a covid”, comentó Bibiana Romero, enfermera.



Ésta no es la primera vez que el personal de este hospital se manifiesta para exigir insumos, desde que comenzó la pandemia de covid-19 han sido tres las que han optado por trabajar bajo protesta mientras los que terminaron turno salen a exigir lo básico para poder realizar su trabajo: salvar vidas.



Entre los insumos que aseguran les hacen falta están los guantes, jeringas, agujas, algodón, suturas y medicamentos de todos los niveles.



Personal de salud teme que repunten los casos y no puedan atender oportunamente a los pacientes / Fotografía: Cuartoscuro

“Hay medicinas que se necesitan para mantener a nuestros pacientes vivos que no hay, realmente hacemos milagros, yo creo que por eso las autoridades no nos hacen caso, porque Enfermería siempre ve la forma de conseguir los medicamentos, buscar en el mismo hospital, en otro servicio, pedirle a las compañeras… Tenemos prohibido pedirle a los familiares que los compren. Dicen que ya compraron pero son placebos, no son lo suficiente, no podemos trabajar con eso”.

Cansados de esperar una respuesta satisfactoria, levantaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, misma que quedó asentada en el acta CODHEM/TOL/537/2021 por lo que esperan que sentar este precedente, haga reaccionar a las autoridades hospitalarias para que puedan mantener en operación el nosocomio.



Asimismo, agregaron que ante el riesgo de repunte de casos covid en la entidad, temen que de nueva cuenta, el Centro Médico se sature y no puedan dar una atención oportuna.

El #Edoméx continúa en semáforo verde; no bajemos la guardia, reforcemos las medidas preventivas y #CuidemosTodosDeTodos. pic.twitter.com/lIAcBYzJXN — Gobierno del Estado de México (@Edomex) June 19, 2021

Por su parte, la Secretaría de Salud dio a conocer que el suministro total es de 44 mil 192 productos de 19 claves destinadas principalmente al tratamiento de pacientes convalecientes por cirugías, además, guantes quirúrgicos, de exploración y de seguridad, los cuales permiten dar seguridad tanto a los usuarios como al personal de salud y con ello, mantener la calidad en la atención de alta especialidad.



Tras una reunión con el personal inconforme, autoridades del ISEM se comprometieron a continuar la entrega de insumos a corto plazo para evitar que el desabasto afecte la operación no solo de este hospital sino de todos los adscritos a la institución.



na