Vuelven a reabrir el Centro y regresa el caos; no piden apellidos

La mitad de los negocios del Centro Histórico de la Ciudad de México volvieron a abrir sus establecimientos y ríos de gente se apoderaron de algunas de las calles.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México reforzó las medidas para prevenir los contagios de la covid-19 en la zona, como hacer más calles peatonales para permitir la sana distancia entre los visitantes, instalar filtros sanitarios, pedirle a la población que acuda al Centro en ciertos días según la inicial de su apellido y que además lo hiciera sin compañía, eso no ocurrió.

Y si bien es cierto que las visitas al Centro Histórico en función del orden alfabético de los apellidos fue una mera recomendación que apelaba a la responsabilidad de los capitalinos, no se estableció un mecanismo para conocer cómo se apellidaban aquellos que se desbordaron hacia el centro neurálgico de la ciudad.

A pesar de que se instalaron puntos de sanitización en la apertura del #CentroHistórico, realmente son pocos los transeúntes que se acercan: #IR https://t.co/MpR732mi7V pic.twitter.com/X6cmBAZKQP — La Silla Rota (@lasillarota) July 7, 2020

FILTROS SANITARIOS AUSENTES

La medida del filtro sanitario, que incluía brindar gel antibacterial y cubrebocas a quienes lo solicitaran en ciertos cruces muy concurridos, no fue instalada en todos los sitios previstos. Así se constató en Eje Central y la entrada a la calle más emblemática del Centro, Madero, donde pese a ser quizá el crucero de más afluencia de la ciudad, no había ningún filtro. Nadie ofrecía gel ni cubrebocas, y sólo había un policía muy diligente que daba indicaciones a los despistados, pero nada más.

Reportan que en la reapertura del #centrohistorico, en la esquina de Madero y Eje central hasta las 12:30 no había filtro sanitario instalado pic.twitter.com/pB2S2gslPb — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2020

Un funcionario de la Secretaría de Gobierno explicó a La Silla Rota que no se explicaba por qué no había filtro sanitario ahí, ya que otras de las entradas a Madero sí lo tenían, pero reconoció que a esa esquina nadie había llegado para instalarse.

En otros sitios sí había filtros, como en Plaza de la Constitución y 16 de Septiembre, donde dos jóvenes preguntaban a quienes pasaban si querían gel. Algunos los rechazaban, como si en lugar del líquido sanitizante que les ofrecían les estuvieran pidiendo dinero o fueran volanteros. Otros aceptaban pero de manera apresurada.

En la esquina de 5 de Mayo y Eje Central una brigadista de la Secretaría de Gobierno explicaba que el gel y el cubrebocas se ofrecían a quien quisiera, pero, según ella, no era obligatorio portarlo, aunque en dicha calle la mayoría de la gente lo llevaba. Sobre si a las personas que llegaba le preguntaban sobre sus apellidos para poder entrar, respondió que no.

Vuelven a reabrir el Centro y regresa el caos; no piden apellidos como se había indicado que sería medida #IR https://t.co/MpR732mi7V pic.twitter.com/VJOPwv29kM — La Silla Rota (@lasillarota) July 7, 2020

En Madero otro brigadista de la Autoridad del Centro Histórico fue cuestionado sobre si se le preguntaba a los visitantes cuál era su apellido para ver sí cumplían con la sugerencia que hizo la secretaria de Gobierno. Su respuesta fue "imagínese si les preguntamos, si de por sí hay mucha gente, con eso se haría más".

VAMOS BIEN

La calle de Madero ha sido peatonal ya desde hace tiempo y como parte de los esfuerzos sanitarios se determinó que tendría sólo sentido a fin de que los peatones caminen hacia el Zócalo. Se le vió con más gente presente y más establecimientos abiertos que el 30 de junio, cuando estaba programada la reapertura de los números nones y que al paso de los días se vio que pocos respetaron.

#Video Trabajadora del @VIPS_MX de Madero dice que los clientes no llegan; la sucursal abrió desde el miércoles pasado pic.twitter.com/vn7LMAXqZ3 — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2020

Los negocios tenían sus tapetes sanitizantes, carteles alusivos a su apertura y algunas personas formadas. Y quienes no tenían gente afuera, la invitaban a pasar. Como es el caso de una mesera que con cartulina en mano anunciaba "Ya abrimos Vips de nuevo", e invitaba a pasar al restaurante.

Entrevistada, dijo a La Silla Rota que abrieron desde el 1 de julio pero que para el sábado 4 y domingo 5 ya no los dejaron reabrir. Agregó que aún no les va muy bien y la gente no se anima a pasar.

"No entra, no viene mucho". Al preguntarle si han llegado a cubrir el aforo permitido de 30 por ciento, respondió "no, para nada".

En cambio, la tienda Cuidado con el perro sí tenía gente formada. Sus dependientes, previsores, tenían cubrebocas, gel y hasta un termómetro para sus clientes. Una mujer formada explicó que la tienda es buena y por eso ya llevaba en la fila 15 minutos.

Sobre la reapertura, se mostró satisfecha. "Yo creo vamos muy bien".

#Video Clientas que esperan entrar a la tienda Cuidado con el perro, dicen sobre la reapertura "vamos bien" pic.twitter.com/WyY9SQsdkd — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2020

GENTÍO EN CORREO MAYOR

Pero del lado de Palacio Nacional, en la calle de Correo Mayor esquina Venustiano Carranza el gentío no parecía atemorizado por estar cerca de las demás personas.

Un policía de crucero lo sintetizó así: "Ahí tienen su sana distancia".

Se veía gente que corría, con bolsas, en motos, en sus autos, otros que desorientados estaban confundidos por la peatonalización de Correo Mayor. Algunos negocios abrían sus cortinas de manera momentánea y volvían a cerrar sobre todo al percatarse que algunas cámaras les tomaban imágenes. Una de las razones para endurecer las medidas de la semana pasada fue que algunos comerciantes abrían de manera clandestina.

TRISTÓN

Sobre esa misma calle, a la altura de Corregidora, Guillermo invitaba a pasar a los negocios cercanos.

"Pásele caballero".

Les explicaba que ahí había una tienda Baby Creysi, una de mochilas y una de hamburguesas. Tenía que hacerlo porque era un paso restringido, pues es la calle que da a Palacio Nacional y tenía vallas alrededor.

Cuestionado sobre cómo les había ido con la reapertura de la semana pasada respondió que "leve". La gente consumió poco, afirmó.

"Estuvo tristón".

Pero el que se avecinaba como el mejor día, el sábado, debieron cerrar y eso les afectó.

Negó que algunos hayan incumplido y aseguró que todos usaban cubrebocas.

CONTRASTE EN REGINA

Con un cierre que duró tres meses, dijo que la pasaron mal sin los ingresos habituales y carecieron de apoyos para los negocios. Otro hombre que estaba cerca y se sumó a la plática, afirmó que el único apoyo fue de mil pesos al mes.

Vuelven a reabrir el #CentroHistórico y regresa el caos. Hay calles cerradas como medidas de prevención. Comerciantes aseguraran que la situación está "triste" #IR https://t.co/MpR732mi7V pic.twitter.com/pOQwIKPaQi — La Silla Rota (@lasillarota) July 7, 2020

"Mil pesos, ¿de dónde?" y agregó que lo que debieron hacer fue aguantar de lo que tuvieran ahorrado.

Pero si Correo Mayor lucía atiborrado, hubo otras calles que estaban vacías, como Regina, conocida por sus restaurantes y bares, estos últimos que aún no pueden abrir.

Ahí los restaurantes tenían sus sillas y mesas vacías y el paso por la calle, convertida en peatonal, era sencillo.

(Sharira Abundez)