EQUIDAD DE GÉNERO

Voto femenino, decisivo para elecciones en CDMX

Las mujeres, junto con los jóvenes, son el sector que puede definir esta elección que podría encumbrar a la primera jefa de Gobierno en la historia de la Ciudad

SHARENII GUZMÁN 09/03/2018 08:24 a.m.

Elecciones en la Ciudad de México (Especial/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El avance de las mujeres en la política y gobierno de la Ciudad de México ha sido lento, a pesar de que en los últimos años esta entidad tiene el estandarte de ser de avanzada. La prueba es que no ha habido una jefa de gobierno electa y desde 1997 se contabilizan a 38 delegadas contra 108 hombres que han estado al frente de una demarcación.

Eso puede cambiar a partir del 1 de julio, porque además de que por primera vez en la Ciudad de México habrá paridad de género en los cargos y existe la alta posibilidad de que una candidata gane la jefatura de gobierno; las mujeres, junto con los jóvenes, son el sector que puede definir esta elección.

Para la especialista en temas políticos con perspectiva de género, Ivonne Acuña Murillo y Myriam Alarcón Reyes, consejera electoral local, las mujeres tendrán un rol importante en estas elecciones, ya que de acuerdo con la lista nominal de la ciudad, el voto femenino será fundamental.

Ivonne Acuña Murillo, académica del departamento de Ciencias Sociales y Política de la Universidad Iberoamericana, indicó que por estadística en la ciudad hay más mujeres que saldrán a votar y cada vez su sufragio cobra más importancia.

Agregó que este año es singular y puede ser la diferencia. Son dos mujeres las que disputan la Jefatura de Gobierno y que tienen posibilidades: Claudia Sheinbaum de Morena y Alejandra Barrales con la coalición "Por la CDMX al Frente".

"Es relevante que haya mujeres en puestos de elección popular, son un ejemplo simbólico de que otras mujeres pueden y un referente de que la cultura política también cambia. Aunque todavía hay una resistencia por parte de grupos en los partidos políticos para incluir de lleno a las mujeres".

Los partidos ya saben que el voto femenino es crucial, por eso, intentan llamar la atención de ese sector al postular mujeres, dijo.

"Dos grupos van a determinar el voto estas elecciones: las mujeres y los jóvenes. Por eso apelan al voto de las mujeres en el país y en la ciudad, que es uno de los bastiones para los partidos. Lo es el Estado de México y la CDMX. Es parte de la estrategia".

En tanto, Myriam Alarcón Reyes, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), señaló que el 52 por ciento del total de la lista nominal, la cual es un poco más de siete millones de votantes, son mujeres.

"Para estas elecciones tenemos la proyección de que un mayor número de mujeres van ir a sufragar el voto, además, ahora hay un mayor número de mujeres que votan para jefe de Gobierno"

Existe la posibilidad de que en la boleta aparezcan cuatro candidatas para la Jefatura de Gobierno: Claudia Sheinbaum de Morena, Alejandra Barrales con el Frente, Purificación Carpinteyro de Nueva Alianza y Lorena Osornio, aspirante a la candidatura independiente.

"Será la primera vez que tengamos tantas mujeres en una boleta para Jefatura de Gobierno lo que implica que haya una mayor respuesta por parte de la ciudadanía femenina y un mayor trabajo dentro de sus mismas bases y militantes para promover el voto, tanto femenino como masculino", apuntó la consejera.





¿Por qué los partidos postulas cada vez a mujeres?

La especialista Acuña ha observado que en la ciudad cada vez hay partidos que postulan e impulsan a cuadros jóvenes femeninos. Podría ser por dos razones, una, porque las mujeres cada vez

se abren paso en la cultura política y otra, por estrategia.

En las elecciones del próximo 1 de julio se aplicará por ley la paridad de género, no solo en las candidaturas sino en los cargos de elección popular. Además se cataloga en la Constitución de la CDMX y sanciona la violencia política de género.

Reiteró que la paridad de género en la ciudad es un gran avance, pero el paso que sigue es vigilar desde la sociedad civil que no se asigne a las mujeres en lugares donde no van a ganar o se les disminuya los recursos.

"Los partidos en ocasiones siguen la estrategia de que al tener a candidatos en distritos más competitivos los partidos les designan más recursos y a las mujeres que están postuladas en lugares que no van a ganar les restan presupuesto".

La Ciudad de México es una entidad de avanzada, una sociedad urbana informada, donde la violencia política de género se practica de otra forma, aunque no tan marcada como en algunos municipios del país. Puede, incluso, ser parte de la misma estrategia de los partidos para ganar terreno.

"Los partidos se dieron cuenta de la rentabilidad electoral de nombrar mujeres como candidatas. Es tal el desprestigio masculino que los partidos tratan de captar votantes designando a mujeres como candidatas".

También se suma la estrategia de mantener el poder a través de las familias o parejas, en donde los hombres promueven a sus esposas para que compitan por cargos que ellos ya ocuparon.

Acuña Murillo indicó que a nivel local se observa en Gustavo A. Madero con Víctor Hugo Lobo y su pareja, Nora Arias, quien ahora busca ser alcaldesa cuando ya fue delegada y él por dos periodos ha gobernado la delegación.

"Se ve el intento de mantenerse en el poder a través de la esposa. Es un fenómeno complejo porque no se puede asumir que ellas no tengan derecho a optar por cargos aunque sus esposos ya los hayan ocupado. Eso se está observando en la ciudad más en el caso del PRD". Y esto también podría ser violencia política de género, aunque más sutil.

Para Alarcón Reyes si se analizan los derechos de las mujeres desde el logro de ser votadas y votar, pareciera que el avance ha sido amplio. Sin embargo, la violencia política de género, principalmente, en comunidades indígenas del país es inconcebible en el siglo XXI. Hay lugares donde actualmente no se le permite votar.

No es el caso de la Ciudad de México, aunque la violencia política de género existe; no de manera extrema, sí de forma más sutil. Como es el caso de los descalificativos, hacer una propaganda negativa respecto a una candidata, el ser acosada, el que no le permitan que pueda contender a un cargo.

"El designar mujeres en distritos perdedores eso es violencia política de género, así como el hecho de que en algunos partidos no les permitan participar en ciertos roles, eso es violencia y se sigue dando en la ciudad".





