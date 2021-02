Volanteros de Madero, dedicados a la venta de droga en CDMX

Vecinos y comerciantes establecidos del Centro Histórico denunciaron que algunos de los volanteros distribuidos en Madero tenían una actividad doble: algunos de ellos se dedicaban a la venta de drogas.

Este 20 de marzo la Autoridad del Centro Histórico (ACH) anunció la detención de dos volanteros con dos bolsas de 250 gramos de mariguana, que la ofrecían a turistas.

De acuerdo con la coordinadora del ACH, Dunia Ludlow, todo ocurrió luego de una denuncia ciudadana, ocurrida mientras policías hacían remisiones a juzgados cívicos de personas vestidas de botargas.

“Entran los policías y al hacer las remisiones a ellos los revisan y encuentran estupefacientes”, explicó la funcionaria a La Silla Rota.

Uno de los implicados tiene 37 años de edad, manifestó ser originario de Marruecos, y el otro sostuvo ser mexicano. Ante tales acciones, ambos detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Ludlow dijo que ya en reuniones vecinales había escuchado quejas en contra de volanteros. Ignora si interpusieron alguna denuncia.

“Pero de reportes que te dan en reuniones vecinales les das hilo y entiendes que es necesario recuperar la calle y ver lo de estos reportes sobre volanteros”, agregó.

-¿Había pasado antes que se les detuviera?

-No que recuerde, no creo que tampoco se le dé seguimiento, nosotros estamos comprometidos con la calle, la recuperación integral con negocios vecinos, la actividad que se hace en la calle pero no comercializar y no en la calle más importante del Centro.

“También hay carteristas, ahí sí ha pasado que detienen a muchos carteristas y aquí está probado que sí tenemos que seguir avanzando en la recuperación de las calles con un impacto importante y un alta actividad peatonal”.

Madero es la avenida peatonal más importante de América Latina y por lo mismo un espacio en permanente disputa de su espacio protagonizada por botargas, masajistas y volanteros.

Uno de los grupos que ha opuesto una mayor resistencia al ordenamiento iniciado en su administración es el de los botargueros.

“Nosotros lo recibimos llenos de bocinas, volanteros que no te dejan en paz, las botargas que en donde se ponen se hacen como cuellos de botellas, los masajistas, una serie de obstáculos y ruido que tenía la calle, empezamos con las bocinas y era lo más fácil”, recordó.

Luego acudieron con los dueños de establecimientos de Madero y les pidieron arreglar los problemas de seguridad e incluso hubo vecinos que señalaron no solo los que se generan las botargas por obstaculizar y señalaron a los volanteros de venta de drogas y algunos que servían como halcones.

“Empezamos a tratar y con una carta a establecimientos les pedimos que se abstuvieran de dar ese tipo de servicio, eso fue en enero”.

Comienzan operativos contra comerciantes

En febrero en operativos de la Secretaría de Gobierno se empezaron a quitar a los volanteros y a las botargas que estaban ahí, y se les solicitaba que se retiraran y cuando no lo hacían se les remitía a juzgados cívicos.

También revisaron a las ópticas y a los tatuadores que entregan volantes, para recuperar la calle.

“En este proceso las botargas haciéndose valer de un documento que no se si tenga validez que decían era un permiso que les dio la administración anterior para hacer actividades culturales y artísticas, trataron de tramitar un amparo y un juez tramitó una suspensión temporal en lo que se definía suspensión definitoria y ese amparo causó que se detuvieran las remisiones de los volanteros”, explicó.

El juez no dio la suspensión definitiva y el acto que acusaban las botargas no era cierto, nadie los había arrestado, entonces los policías volvieron a entrar, remitieron a personas vestidas de botargas al juzgado cívico y en este entrar fue cuando los vecinos denunciaron que había muchos volanteros, entraron los policías y al hacer las remisiones y revisarlos, encontraron estupefacientes, concluyó.