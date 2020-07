"Vivo en Contreras, ya me contagié, se murió mi esposo y no entienden"

Imelda vive en la Cuauhtémoc, en la alcaldía de Magdalena Contreras, una de las 34 colonias en la Ciudad de México en semáforo rojo por los casos activos de covid-19 que tiene registrados, 23.

Pese a ello, ve que hay muchos vecinos que ni siquiera se cuidan de contagiar o ser contagiados y no formar parte de la pandemia que en México ya suma más de 36 mil fallecidos.

"Veo que hay gente sin cubrebocas, anda tosiendo, igual no tiene covid pero tosen como si nada, escupen, platican y se quedan entre los vecinos y no ven la magnitud de la situación y yo los invitaría a cuidarse. Es muy serio, quizá no les pase nada pero tendrían la responsabilidad de que a alguien sí le pase y hasta quizá muera".

TRISTE Y TRAUMANTE

Lo dice por propia experiencia. Ella ya tuvo covid y su esposo falleció debido a la enfermedad, que como en muchos casos, dejó secuelas físicas y sicológicas.

"Es lo más triste y traumante. Me queda la tristeza de perderlo a él y el coraje, la impotencia, con uno mismo, conmigo, por no cuidarnos. Porque nos paralizamos. Porque nos dicen ´hasta que se ponga morado se va al doctor´ y entonces ya es demasiado tarde. Pero te paraliza el miedo, no saber qué hacer y eso queda marcado en la mente y el corazón y además trae consecuencias de salud, porque se me subió la presión. Forma parte de las secuelas sicológicas, como el estrés".

En su caso le dio neumonía, por la covid, aunque su cuerpo dio la batalla. Pero ahora tiene la incertidumbre de qué tal si se vuelva a enfermar y que entonces ya no pueda ofrecer batalla. Aunque también puede ser que ya haya creado anticuerpos y no le pase nada. Es la incertidumbre que deja el coronavirus.

"Mientras tanto queda un trauma tanto del presente como para el futuro".

LE DUELEN LOS PULMONES

Lo que aún tiene muy presente es el dolor que sentía ý aún siente en sus pulmones.

A su trauma por la enfermedad y el dolor de ver partir a su compañero de vida, se agrega la discriminación que ha sufrido en la calle. Desde que se supo que tuvo covid-19, cuando la gente la ve pasar prefiere cambiarse de acera.

Además, una tía suya que vendía dulces y refrescos afuera de la casa donde viven, ha visto desplomarse las ventas.

"Ahora vende muy poquito", lamenta.

Las visitas a las casas de los vecinos, que de todos modos no debían hacerse, ahora son menos, porque saben que ella tuvo covid.

"Desde que la gente se enteró que falleció mi esposo, mi tía vende en la calle y ya no le compran, el otro día que fui a hacerme unos análisis, aunque llevaba cubrebocas, los vecinos se cruzan la calle y los entiendo, yo salgo con protección y me cuido como cuido a las personas, pero sí hay esa situación de no pasar por aquí porque alguien estuvo infectado".

Dice que le entra el miedo a las personas, pero al mismo tiempo no se protegen, y eso es lo que deberían hacer.