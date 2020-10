Vivir en la calle con un cubrebocas para toda la pandemia

Guillermo, Juan y Manuel son tres personas en situación de calle. El primero está a las afueras del Metro Hidalgo, el segundo en el Monumento a la Revolución y el tercero afuera del Metro Tasqueña, y su forma de confrontar la pandemia no ha sido del todo ortodoxa. Su uso de cubrebocas es más bien poco frecuente, si no que es que inexistente. Tienen entre 14 y 25 años de vivir en la calle y hasta ahora han logrado sobrevivir no sólo a los riesgos de una vida sin techo, con poca comida y, la mayor parte de las veces, con alcohol o drogas.

Los tres han sorteado el coronavirus, y afirman que sólo recibieron un cubrebocas gratuito de parte de autoridades del gobierno capitalino. Ocurrió por abril. Al poco, tiempo, ya no sirvió y cada uno debe comprarse uno cada cierto tiempo, cuyo precio oscila entre los 5 o 10 pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en la Ciudad de México hay mil 108 personas viviendo en las calles. Se trata de un censo preliminar pues se estaba trabajando con el Inegi cuando se atravesó la pandemia. Los resultados finales se presentarán hasta noviembre.

La información con la que se cuenta hasta el momento reporta que las alcaldías con más personas en situación de calle son las siguientes: Cuauhtémoc con 394; Venustiano Carranza con 148; Gustavo A. Madero con 111; e Iztapalapa con 104.

SE LO PIDEN PARA ENTRAR A LAS TIENDAS

Guillermo dice a La Silla Rota que "de repente" sí lo usa porque se lo piden cuando va a algún lado como las tiendas . Lo tiene que comprar, por 5 pesos, y en estos meses ha comprado unos 5. Cuestionado sobre si ha sabido de casos de covid, responde que no a la fecha.

Cuando es entrevistado, Juan no porta el cubrebocas. Está sentado en una bardita del parque del Monumento a la Madre. Pero sí tiene uno y lo enseña en cuanto se le pregunta si lo usa o no. Aprovecha que está al aire libre para poder respirar mejor y por eso se lo quita. Dice que una sola vez recibió cubrebocas. Pero no era lavable y lo debió tirar cuando ya no pudo usarlo. El que trae actualmente le costó 10 pesos.

Manuel, quien habitualmente se encuentra por el metro Tasqueña, dice que en abril el gobierno capitalino les entregó cubrebocas, caretas y gel antibacterial. Pero después dejó de servir y ya no recibieron más, y ahora debe comprar desechables.

SIBISO ENTREGA CUBREBOCAS CUANDO LOS PIDEN

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), por la emergencia sanitaria de la covid-19 ha entregado a personas en situación de calle, gel antibacterial y se han limpiado los espacios de las calles que ocupan. Pero sobre la entrega de cubrebocas, el área de comunicación social de la dependencia informó que no todo el tiempo se les entrega uno, y sólo se les da cuando lo solicitan.

MALTRATO DEL PADRASTRO

Guillermo comparte que se salió de su casa a los 14 años. Actualmente de 30, comparte que lo hizo porque sufrió maltrato. Ocurrió luego de que su mamá se separó de su papá y se juntó con otro señor.

"Me golpeaba mucho mi padrastro y me salí de la casa y dejé a mi mamá con él". Afirma que si no hubiera habido violencia en su casa, se habría quedado.

INTENTO DE HOMICIDIO

Otro caso es el de Manuel, quien dice que lleva 23 años de vivir en la calle, y que dejó su casa por problemas con su padrastro, quien le quitaba sus cosas. Recuerda que desde que tenía 6 años trabajaba y estudiaba.

"Él se quería aprovechar. Una Navidad me llegó un aguinaldo por mi trabajo, se quiso llevar mercancía de ahí. Le dije a mi mamá, pero ella dijo que ya no pasaría, pero volvió a pasar".

Aunque no ha dejado de ver a su familia, las diferencias con su padrastro continuaron e incluso el señor intentó golpear a la hermana de Manuel. Los conflictos escalaron y él estuvo cerca de asesinarlo, cuando intentó meterle un cuchillo. Reconoce que si no hubiera tenido esos pleitos con su padrastro, seguiría en su casa.

Pero desde hace 23 años se salió. No ha perdido el contacto con su familia. Para sostenerse pide dinero o vende dulces en Tasqueña. Cerca de ahí pernocta, o también lo hace en Ednica, asociación civil que ayuda a personas en situación de calle.

FUE POR GUSTO

En el caso de Juan Ruiz la historia es diferente. Desde los 9 años salió de su casa. Fue por gusto. Se llevaba bien con su familia.

"Pero cuando se murió mi papá, me crié como un señor grande. Nací en Tláhuac y me fui a Xochimilco, ahí ayudé a un señor que tenía plantas. Con un amigo me dio curiosidad de meterme a las drogas. Fui una lacra y hasta entré a un reclusorio. No he dejado las sustancias ni el alcohol. No he vuelto a ver a mi familia. Soy el menor. A mí nadie me pegaba", asegura.

Aunque en el día está en el Monumento a la Madre, en la noche se va al Teatro Jorge Negrete, donde puede guarecerse mejor de las lluvias. Para sobrevivir recolecta basura. Mientras da la entrevista escucha un radio pequeño y atrás de él se ven un par de botellas de Tonayan, la bebida alcohólica que tiene un costo de 19 pesos el litro.

"Aquí decidí no salir adelante porque no se va a poder. Así decidí quedarme en la calle".

LAS CIFRAS

Como se mencionó antes, en 2019, la Sibiso hizo un conteo de personas en situación de calle y el resultado preliminar fueron mil 108 personas. Aunque se iba a hacer un trabajo de colaboración con el Inegi, debido a la covid-19 los resultados se presentarán hasta noviembre.

La Sibiso informó que a las personas en situación de calle se les atiende con el Programa Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones Callejeras (PAIPIPC). Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019 se registraron 981 ingresos y se realizaron 125 canalizaciones a los Centros de Asistencia de Integración Social (CAIS), y se lograron 55 reunificaciones familiares y 18 retornos al lugar de origen,.

En 2019 el PAIPIPC contó con un presupuesto de 6.5 millones de pesos, asignados de la siguiente manera: 68.5 por ciento para atención social, 4.6 por ciento para atención médica y 26.9 por ciento para la campaña de invierno.

ATENCIÓN POR COVID

En el marco de la emergencia por la covid-19, el 28 de abril se puso en operación el Albergue Emergente Deportivo Reynosa en la Alcaldía Azcapotzalco, para hombres, y el Albergue Emergente Villa Mujeres en la Alcaldía Iztacalco, con una capacidad adicional de 170 personas.

"Todo ello con el propósito de ampliar la capacidad instalada del CVC-TECHO (700 personas) y garantizar un espacio de confinamiento a las personas en situación de calle para cuidarlas de posible contagio. Además, a partir de marzo se reforzó el trabajo de la unidad médica móvil TIKA, donada por la Agencia de Cooperación y Coordinación del gobierno de Turquía, para brindar servicios médicos durante la pandemia en los puntos de concentración de personas en situación de calle.

"Cuenta con dos consultorios, uno general y otro con rayos X. Desde marzo hasta agosto de 2020 se han atendido a 1 mil 755 personas. Personal del IAPP acompaña a la brigada para orientar y ofrecer los servicios del instituto", según el segundo informe de la dependencia, encabezada por Almudena Ocejo Rojo.

(Sharira Abundez)