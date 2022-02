Vivir apegados a valores, recomiendan a jóvenes matrimonios

Tlalnepantla, Méx. - Hace 50 años ellos se casaron y desde entonces Luis Ángel y María Guadalupe han vivido en armonía, apegados a valores, que hoy recomiendan a los jóvenes nunca olvidar para garantizar una vida plena.

"Uno de los principales problemas de los jóvenes de hoy es que no se apegan a los valores morales y a los principios sociales de armonía, responsabilidad comprensión y compromiso" dijo don Luis Ángel Cedillo.

Explicó que al cumplir 50 años de casado no ha sido fácil, pero si es posible siempre y cuando se viva en una relación de pareja donde predomine la honestidad y la comprensión, pero sobre todo este presente el amor.

(Foto: Carlos Medellín)

Don Luis Ángel, narra que conoció a doña María Guadalupe Zapata, en Michoacán hace 51 años, "Un amigo me invitó a Michoacán y allá en una fiesta conocí a Mari, me enamoré de ella a tal grado que no tarde en pedirle que se casara conmigo. Le dije, bien recuerdo en un año nos casamos, o te robo, pero ella aceptó casarnos".

"Hoy después de 50 años de casados, tenemos tres hijos: Maricruz, Karina y Luis Ángel que ya son unos profesionistas, 5 nietos que son la alegría de la casa. Y el amor que aún perdura", dijo.

Ambos continúan preparándose en la Universidad para personas adultas mayores de Tlalnepantla. "Yo estoy en clases de pintura, y él pues aún está pensando que clase elegir ahora, espero que en esta semana se defina", dice doña María Guadalupe, quien recordó que en unos días más recordarán, ese 19 de febrero que decidieron unir sus vidas.

Ésta pareja fueron invitados por el DIF de Tlalnepantla, a un convivio por el Día de San Valentín, donde los premiaron con un viaje corto por participar en un concurso para personas adultas mayores.

aemz